El director del Instituto Cervantes anuncia la intención de reabrir el centro en Gibraltar tras el fin de la verja

El director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, en la apertura de la reunión anual en Jerez. - JOAQUÍN CORCHERO/EUROPA PRESS

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 27 (EUROPA PRESS)

El director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, ha anunciado este lunes en Jerez de la Frontera (Cádiz), con motivo de la reunión anual de director de los institutos, la intención de reabrir el Instituto en Gibraltar, cerrado en el año 2014, aunque ha apuntado que es una decisión que depende del Consejo de Ministros, de Presidencia de Gobierno y del Ministerio de Asuntos Exteriores.

En rueda de prensa con motivo del inicio de la Reunión Anual, García Montero ha recordado que hubo un centro Cervantes en Gibraltar que tuvo una "actuación muy significativa, primero porque se convirtió en un centro cultural de diálogo en todo el Campo de Gibraltar, entre el Peñón y el Campo de Gibraltar, y porque reforzó la enseñanza del español cuando había políticas tentadas en que se perdiera el español dentro del Peñón para imponer el inglés".

"Se cerró, desgraciadamente, por contradicciones políticas en una época pasada el Cervantes en Gibraltar y nosotros creemos conveniente que vuelva a reabrirse por todo lo que significa", ha manifestado.

García Montero ha afirmado que "la nueva situación" le parece "muy interesante". "El volver a un diálogo que supere la Verja me parece muy interesante y lo tenemos todo preparado y estudiado, incluso hemos puesto una partida en los presupuestos de este año para poner en marcha la apertura del centro de Gibraltar a partir del curso que viene".

No obstante, ha advertido de que "es una decisión que ya no depende solo del Instituto Cervantes, depende del Consejo de Ministros, de Presidencia de Gobierno y del Ministerio de Asuntos Exteriores", aunque ha incidido en que en el próximo presupuesto tienen una partida para reabrir.