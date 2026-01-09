Dos detenidos en Algeciras cuando custodiaban más de 1.000 kilos de hachís armados con fusiles de guerra

Fardos de hachís y armas de guerra hallados en una "guardería" en Algeciras (Cádiz) - POLICÍA NACIONAL

ALGECIRAS (CÁDIZ), 9 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional de Cádiz ha detenido a dos personas en el marco de la operación LUX contra el tráfico de drogas, cuando se encontraban custodiando más de 1.000 kilogramos de hachís en una casa de campo situada en la zona de Pelayo, en Algeciras, armados con tres fusiles de guerra automáticas tipo Kalashnikov (AK-47) para dar seguridad a la mercancía ilícita.

Según ha detallado la Policía en una nota los fardos de hachís que custodiaban los detenidos habían sido introducidos previamente por la franja costera comprendida entre los municipios gaditanos de Algeciras y Tarifa.

La actuación policial es el resultado de una investigación previa que permitió localizar un inmueble utilizado por la organización criminal como "guardería", término empleado en el argot policial para referirse a los lugares destinados a ocultar y custodiar grandes cantidades de droga.

Durante la intervención, los agentes detuvieron a dos individuos de origen albanés, encargados de la vigilancia del alijo, quienes disponían de tres fusiles Kalashnikov municionados, en perfecto estado de funcionamiento y con capacidad inmediata para abrir fuego.

Los detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Guardia de Algeciras en la mañana del 9 de diciembre, decretándose su ingreso en prisión.

El empleo de este tipo de armamento por parte de las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas reviste "una especial gravedad" en el Campo de Gibraltar, una zona "especialmente sensible" por su carácter estratégico dentro de las rutas del narcotráfico.

En los últimos meses, la Policía ha constatado un incremento de la violencia y del uso de armas de fuego por parte de estas redes criminales para proteger grandes alijos de hachís y cocaína, tanto frente a la acción policial como ante posibles bandas rivales.

Esta circunstancia ha puesto de manifiesto la creciente especialización, capacidad operativa y dimensión internacional de estas organizaciones, así como el elevado riesgo que suponen para la seguridad ciudadana y para la integridad de los agentes que combaten el narcotráfico.

Para la Policía, esta actuación supone "un importante golpe" a las organizaciones criminales que operan en la zona y "reafirma el firme compromiso" de este Cuerpo en la lucha contra el crimen organizado en el Campo de Gibraltar.

La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.