Dos detenidos cuando transportaban cerca de tres kilos de hachís en un vehículo en Algeciras

Droga y dinero intervenido en Algeciras. - POLICÍA NACIONAL

ALGECIRAS (CÁDIZ), 29 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Algeciras (Cádiz) a dos personas como presuntas responsables de un delito de tráfico de drogas, tras localizar 2,710 kilogramos de hachís ocultos en el interior del vehículo en el que viajaban, donde llevaban oculta la droga en el hueco de la rueda de repuesto.

Según ha explicado la Policía Nacional en una nota, los hechos tuvieron lugar cuando agentes de la Brigada Local de Seguridad Ciudadana realizaban labores de prevención de la delincuencia en la avenida Gesto por la Paz, en las inmediaciones de la estación de autobuses de Algeciras. Así, observaron un vehículo que circulaba realizando maniobras peligrosas, por lo que procedieron a darle el alto.

Tras identificar a sus dos ocupantes, los agentes detectaron que ambos presentaban un evidente estado de nerviosismo, lo que motivó una inspección más exhaustiva del vehículo. Durante el registro, los localizaron, en el hueco destinado a la rueda de repuesto, una bolsa de plástico que contenía ocho placas de una sustancia de color marrón que, tras su comprobación, resultó ser hachís, con un peso total de 2,710 kilogramos.

La sustancia estupefaciente se encontraba impregnada de un polvo de color blanco, presuntamente utilizado para dificultar su detección por parte de los perros especializados de la Policía Nacional. Además, los policías intervinieron 1.860 euros en efectivo, siendo por todo ello detenido los ocupantes del vehículo.