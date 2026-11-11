Dos detenidos al desmantelar un punto de venta de hachís y cocaína en una vivienda vacía de Jerez (Cádiz)

Archivo - Imagen de archivo de vehículo policial. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 11 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional de Cádiz ha desmantelado en Jerez de la Frontera una vivienda vacía de Jerez de la Frontera que operaba como punto de venta de sustancias estupefacientes al menudeo, en una operación que se ha saldado con la detención de dos personas como presuntas responsables de una actividad dedicada a la distribución de hachís y cocaína.

La investigación, desarrollada por el Grupo Operativo de Estupefacientes de la Brigada Local de Policía Judicial de Jerez, permitió detectar una estructura organizada que utilizaba diferentes inmuebles y vehículos para llevar a cabo la actividad ilícita y dificultar su detección por parte de los agentes.

Los investigados empleaban inicialmente un inmueble deshabitado y, posteriormente, un vehículo estacionado en una zona de aparcamiento como puntos de venta directa a los consumidores.

Además, utilizaban sus domicilios particulares como lugares de ocultación, preparación y custodia de las sustancias estupefacientes y del dinero obtenido, contando también con una motocicleta para el transporte y abastecimiento de la mercancía.

Una vez identificados los presuntos implicados y reunidos los indicios necesarios, los investigadores solicitaron la correspondiente autorización judicial para llevar a cabo dos registros domiciliarios simultáneos, que se practicaron durante la mañana del 5 de noviembre.

En el transcurso de las entradas y registros, se localizaron distintas partidas de hachís y cocaína, así como una importante cantidad de dinero en efectivo, parte de ella oculta en una caja fuerte y otra fraccionada en diferentes billetes y monedas. También fueron intervenidos una motocicleta utilizada presuntamente en la actividad delictiva y diversos útiles relacionados con el pesaje, preparación y distribución de las sustancias estupefacientes.

Una vez finalizadas las actuaciones policiales, los dos detenidos fueron trasladados a dependencias de la Policía Nacional y, posteriormente, puestos a disposición de la autoridad judicial competente.