Dos detenidos en La Línea (Cádiz) tras desmantelar un punto de vente de drogas en la barriada de La Colonia

LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN (CÁDIZ), 15 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Policía Nacional han desmantelado un punto de venta de drogas en la barriada de La Colonia de La Línea de la Concepción (Cádiz) tras la detención de dos personas en el marco de las actuaciones que desarrolla la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) contra los puntos de distribución a pequeña y mediana escala en la localidad.

Según ha explicado en una nota la Policía Nacional, el pasado día 11 los agentes llevaron a cabo de forma simultánea dos registros domiciliarios, al estar ambos directamente relacionados, tras determinar las investigaciones que en una de las viviendas los compradores contactaban con los investigados, que recogían el dinero y mantenían a los clientes en espera, mientras se desplazaban a una segunda ubicación, utilizada como "guardería" para almacenar las dosis de droga preparadas.

Posteriormente, según el relato de la Policía, regresaban para dispensar la sustancia estupefaciente, tratando así de proteger el grueso de la mercancía ante una posible intervención policial. El punto de venta generaba un constante trasiego de personas, entre ellos numerosos ciudadanos procedentes de Gibraltar.

La operación ha concluido con la detención de dos miembros de un clan familiar, la intervención de hachís, una elevada cantidad de dinero en euros, libras gibraltareñas y esterlinas, así como varias armas blancas de grandes dimensiones, una pistola simulada y una pistola tipo Taser.