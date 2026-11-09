Dos detenidos y más de un kilo de droga incautada en un domicilio de Algeciras (Cádiz)

Dosis de droga incautada en una vivienda de Algeciras (Cádiz) - POLICÍA NACIONAL DE CÁDIZ

ALGECIRAS (CÁDIZ), 9 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional de Cádiz ha detenido a dos personas como presuntas responsables de un delito contra la salud pública en una actuación policial dirigida a combatir el tráfico de sustancias estupefacientes en la localidad, al localizar en una vivienda de Algeciras más de un kilo de sustancias estupefacientes.

La investigación se inició tras tener conocimiento de un constante trasiego de personas que acudían a un inmueble en Algeciras, permaneciendo en su interior durante breves espacios de tiempo, un movimiento compatible con la dinámica habitual de los puntos de venta de droga al menudeo, como ha indicado la Policía Nacional en una nota.

Esto permitió reforzar las sospechas sobre la posible utilización de la vivienda para la distribución y comercialización de sustancias estupefacientes.

La investigación culminó con la entrada y registro de un domicilio, donde los agentes localizaron e intervinieron diversas sustancias estupefacientes, tanto en cantidades de cierta entidad como distribuidas en dosis individuales y preparadas para su venta.

En concreto, los agentes intervinieron 386 gramos de cocaína y 885 gramos de hachís, presentados en distintos formatos, entre ellos placas y bellotas. Además, se localizaron 91 dosis de hachís distribuidas en pequeñas bolsas preparadas para su comercialización.

La operación se ha saldado con la detención de dos personas, moradores de la vivienda investigada, como presuntas responsables de un delito contra la salud pública.

Esta intervención se enmarca en las actuaciones que desarrolla la Policía Nacional en el Campo de Gibraltar para combatir el tráfico de drogas a pequeña escala y reducir la actividad delictiva asociada a su distribución.

Con este tipo de actuaciones se pretende reforzar la seguridad ciudadana, prevenir otros delitos vinculados al narcotráfico y contribuir a recuperar la tranquilidad de los vecinos, especialmente en aquellas zonas donde estas actividades generan una mayor sensación de inseguridad.