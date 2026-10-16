Dos detenidos como presuntos autores de la venta de droga en viviendas en Cádiz

Archivo - Imagen de un coche patrulla de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

CÁDIZ 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la mañana de este viernes a dos personas como presuntos responsables de la venta de droga a terceros, en pequeñas cantidades, desde dos viviendas situadas en la Calle Barbate de Cádiz capital.

Según ha indicado la Policía Nacional, desde primera hora de la mañana se ha desarrollado un operativo contra el menudeo en la venta de droga que ha propiciado dos registros domiciliarios en la calle Barbate, donde se han intervenido diversas papelinas de cocaína, hachís, balanzas de precisión, recortes y envoltorios.

Como consecuencia de esta intervención han sido detenidas dos personas por su presunta implicación en un delito contra la salud pública. No obstante, la operación sigue abierta y la Policía Nacional no descarta que se produzcan más detenciones.