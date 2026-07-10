Dos detenidos en Sanlúcar como presuntos autores de varios robos en viviendas

Detenido en Sanlúcar por dos robos en vivienda. - POLICÍA NACIONAL

SANLÚCAR DE BARRAMEDA (CÁDIZ), 10 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) a dos hombres como presuntos responsables de varios robos con fuerza cometidos en viviendas de la localidad. Además, han logrado recuperar buena parte de las joyas sustraídas y devolverlas a sus legítimos propietarios.

Según ha indicado la Policía Nacional en una nota, la investigación desarrollada ha permitido esclarecer dos asaltos a domicilios y se inició tras un robo cometido durante el pasado mes de mayo en una vivienda situada en las inmediaciones de la Rotonda del Barco. Los propietarios, al regresar a su domicilio, comprobaron que los autores habían accedido al interior aprovechando su ausencia y habían registrado todas las estancias de la vivienda.

Como consecuencia del asalto, sustrajeron 21 joyas de gran valor sentimental y económico, además de una importante cantidad de dinero en efectivo. Por su parte, los investigadores desde el primer momento realizaron numerosas gestiones para localizar el destino de los efectos sustraídos. Así, lograron localizar un importante número de las joyas en distintos establecimientos de compraventa de oro de la provincia de Cádiz. Tras ser recuperadas, las piezas fueron entregadas a sus legítimos propietarios.

La investigación continuó tras producirse un segundo robo, cuando el mismo autor volvió a actuar en otra vivienda de la localidad. En esta ocasión accedió al inmueble tras fracturar ventanas y otros elementos de acceso, apoderándose principalmente de diversos dispositivos electrónicos. Las investigaciones policiales permitieron determinar un mismo patrón de actuación en ambos hechos.

El autor seleccionaba viviendas cuyos moradores se encontraban ausentes y cometía los robos habitualmente en horario de tarde, alrededor de las 18,00 horas, tras comprobar previamente que los inmuebles estaban desocupados.

Las numerosas diligencias de investigación desarrolladas por los agentes permitieron identificar plenamente al presunto autor material de los robos, un conocido delincuente de la localidad que había salido recientemente de prisión y que, presuntamente, reanudó su actividad delictiva poco después de recuperar la libertad.

Además, la investigación permitió identificar y detener a un segundo varón al que se atribuye la colaboración con el principal investigado mediante la venta y distribución de las joyas sustraídas en el mercado ilícito. Una vez reunidos los suficientes indicios y pruebas incriminatorias, los agentes procedieron a la detención de ambos investigados como presuntos responsables de los robos esclarecidos.