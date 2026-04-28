Dos heridos al ceder el tejado de una vivienda en la zona sur de Jerez (Cádiz)

Un bombero examina una vivienda tras ceder el techo y provocar dos heridos en Jerez de la Frontera (Cádiz) - CONSORCIO DE BOMBEROS DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 28 (EUROPA PRESS)

Dos personas han resultado heridas este martes 28 de abril al caerse desde el techo de una vivienda que ha cedido en la calle Cuesta de San Telmo, en la zona sur de Jerez de la Frontera, en la provincia de Cádiz.

El Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz (CBPC) ha informado del suceso, en el que han intervenido efectivos del parque de Jerez para reconocer la situación de una vivienda tras colapsar el techo, que ha derivado en una asistencia sanitaria al constatarse que había dos personas heridas en el interior.

Los servicios sanitarios movilizados hasta la zona han evacuado a los dos heridos, que han sido trasladados al Hospital de Jerez para su evaluación médica.

Técnicos del Ayuntamiento han evaluado el estado de la vivienda y han solicita a los Bomberos la retirada de varios elementos de la cubierta que habían quedado inestables y con riesgo de desprendimiento.

El consorcio ha intervenido con tres efectivos y una autobomba urbana pesada (U-40).