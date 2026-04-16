El ECCO de Cádiz inaugura ‘Huellas’, una muestra de Rafael Canogar centrada en la luz, el color y la materia

La exposición 'Huellas', del artista Rafael Canogar. - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ

CÁDIZ 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Espacio de Cultura Contemporánea (ECCO) de Cádiz ha inaugurado en las salas 6 y 13 la exposición 'Huellas', del artista Rafael Canogar, comisariada por Jesús Cámara. En el acto han estado presentes el responsable de la Fundación Unicaja en Cádiz, Javier Vela, y la teniente de alcalde de Cultura, Maite González García-Negrotto, junto al propio pintor y el comisario.

Según ha informado el Ayuntamiento en una nota, la muestra está organizada por la Fundación Municipal de Cultura, cuenta con el patrocinio de la Fundación Unicaja y podrá visitarse hasta el 28 de junio. La exposición propone una reflexión introspectiva en torno al diálogo entre la luz, el color y la materia, en una propuesta que prescinde de la forma como elemento central.

Gran parte de las obras expuestas utilizan el metacrilato como soporte, un material que Canogar ha incorporado en su investigación artística. Ya en los años 70 experimentó con resinas en piezas de carácter escultórico que emergían de la pintura. En esta etapa abstracta, tras probar con otros soportes como el 'dibond', el artista ha explorado las posibilidades del metacrilato, cuya transparencia integra como parte esencial de la obra.

Entre la treintena de piezas que componen la muestra destaca el políptico 'Tapial' (2019), un óleo sobre metacrilato de grandes dimensiones (200 x 640 centímetros), que se exhibe por primera vez fuera del estudio del artista.

Rafael Canogar (Toledo, 1935) es uno de los principales representantes del arte abstracto español. Discípulo de Daniel Vázquez Díaz, sus primeras obras se orientaron hacia las vanguardias, evolucionando hacia una profunda investigación en la abstracción. En sus inicios desarrolló una técnica esculto-pictórica basada en la manipulación directa de la materia, característica de la pintura matérica. En 1957 fue cofundador del grupo El Paso.