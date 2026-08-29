Ecologistas advierten de restos de un "vertido de hidrocarburos" en la playa de Puente Mayorga en San Roque (Cádiz)

Archivo - Imagen de piedras de contención aparecidas en la playa de Puente Mayorga de San Roque tras los últimos temporales. (Foto de archivo). - AYUNTAMIENTO DE SAN ROQUE - Archivo

CÁDIZ 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

La organización Verdemar Ecologistas en Acción ha advertido este sábado de que "por tercera vez" se han detectado "nuevos restos de hidrocarburos" en la Bahía de Algeciras, concretamente en la playa de Puente Mayorga, en San Roque (Cádiz).

Según ha indicado la organización ecologista en una nota, dicho "vertido" está llegando hasta la playa "en forma de grumos y pequeñas bolas de hidrocarburos, aparentemente procedentes de un derrame relacionado con operaciones de suministro de combustible 'ship to ship' ('bunkering') realizadas en la Bahía de Algeciras".

Según han trasladado "colaboradores de Verdemar", los restos de hidrocarburos también "han sido observados fuera de la línea de baño, lo que evidencia que el problema no se limita a la zona de costa", apostillan desde la organización ecologista.

Estos hechos han sido "puestos en conocimiento de Capitanía Marítima de Algeciras y de otros organismos de la administración", después de que Verdemar haya alertado en anteriores ocasiones sobre "episodios similares".

Para Verdemar, este está siendo un "verano negro" para las playas del Campo de Gibraltar, con "diferentes episodios de contaminación por hidrocarburos" registrados en zonas como Palmones, Los Barrios, San Roque y otras playas del litoral.

La organización ecologista considera "necesario reforzar de manera urgente los controles", y reclama "una vigilancia estricta en la Bahía de Algeciras y en sus inmediaciones, especialmente sobre los buques que fondean en la ZEC --Zona de Especial Conservación-- del Estrecho Oriental, para prevenir y detectar posibles vertidos y garantizar la protección del medio marino y de las zonas de baño".

Desde Verdemar aseveran que estos episodios "no pueden convertirse en algo habitual durante la temporada de baño", y reclaman "una respuesta eficaz de las administraciones competentes".