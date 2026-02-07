El edificio desalojado en Vejer (Cádiz) por desprendimiento de talud no presenta daños estructurales

Técnicos inspeccionan el derrumbe de un talud junto a un edificio de viviendas en Vejer de la Frontera (Cádiz) - AYUNTAMIENTO DE VEJER

VEJER DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 7 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Vejer de la Frontera (Cádiz) ha informado este sábado que a priori no existen daños estructurales en las viviendas que ayer tuvieron que ser desalojadas por el derrumbe de un talud a consecuencia del temporal.

En total, fueron evacuados 25 vecinos, de los cuales 13 fueron realojados en hoteles del municipio al no contar con una alternativa habitacional.

En un comunicado, el Ayuntamiento ha señalado que este sábado ha tenido lugar una nueva reunión del Centro de Coordinación Operativa Municipal (Cecopal), presidida por el alcalde, Antonio González, en la que se ha vuelto a analizar la evolución del temporal y las incidencias registradas en el municipio.

En relación con el talud afectado por el desprendimiento producido en la jornada de ayer, y dentro del seguimiento continuo que se está realizando, el alcalde ha solicitado la asistencia del Instituto Geológico y Minero de España (IGME), con el objetivo de que técnicos especializados se desplacen hasta el municipio para evaluar la zona y aportar "mayores garantías de seguridad" a la población.

Durante la pasada noche, técnicos del Consorcio de Bomberos y de la Unidad Militar de Emergencias (UME) inspeccionaron el talud, determinando ambos cuerpos que, a priori, no existen daños estructurales en las viviendas.

Aún así, los vecinos afectados continuarán alojados en hoteles del municipio y en domicilios de familiares y amigo a la espera de la evolución de la situación.

En cuanto al caudal del río Barbate, la situación hasta el momento se encuentra "controlada", aunque el Ayuntamiento ha indicado que "será necesario seguir atentos a su evolución ante las lluvias previstas para las próximas horas". En consecuencia, los vecinos y vecinas de las zonas rurales desalojadas permanecerán en la misma situación preventiva.