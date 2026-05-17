Elecciones andaluzas 2026:PP gana con 7 escaños, Adelante arrebata un diputado a los 'populares' y el resto se mantienen

El candidato por Cádiz a las elecciones autonómicas, Antonio Sanz, en imagen de archivo. - Nacho Frade - Europa Press

CÁDIZ 17 May. (EUROPA PRESS) -

Con el 99,38% del voto escrutado, el PP gana las elecciones autonómicas en la provincia de Cádiz con siete escaños y el 38,96% de los votos, lo que supone un escaño menos que en 2022, cuando obtuvo ocho diputados. Ese asiento pasa a Adelante Andalucía, que mejora su resultado y sube de uno a dos escaños, mientras que el resto de formaciones mantienen el mismo número de representantes.

Por su parte, el PSOE consigue tres diputados por Cádiz --los mismos obtenidos en las pasadas elecciones autonómicas-- y el 20,16% de votos.

Adelante Andalucía se consolida como tercera fuerza política en la provincia al sumar un escaño respecto a 2022, alcanzando un total de dos diputados con el 14,33% de los votos.

Vox desciende a la cuarta posición tras obtener dos escaños en la provincia y un 13,04% de apoyo, manteniendo así el mismo número de representantes que en los comicios de hace tres años y medio.

Por su parte, la coalición Por Andalucía, que integra a Izquierda Unida, Podemos y otras formaciones de izquierda, se sitúa como quinta fuerza y conserva su único diputado por Cádiz, con un respaldo del 5,25%.

En su estreno en elecciones autonómicas, la candidatura 100x100 Unidos, promovida por el alcalde de La Línea de la Concepción (Cádiz), Juan Franco, ha obtenido el 2,47% de los votos pero no logra representación en el Parlamento andaluz.

La participación en las urnas ha alcanzado el 60,09%, lo que sitúa la abstención en el 39,90%.

Los quince parlamentarios elegidos por la provincia de Cádiz son: por el PP (7), Antonio Sanz, Ana Mestre, José Ignacio Romaní, María Pilar Pintor, Antonio Saldaña, María Auxiliadora Izquierdo, José Ignacio González Nieto; por el PSOE (3), Juan María Cornejo, Rocío Arrabal, Fernando López Gil; por Adelante Andalucía (2), José Ignacio García, Leticia Blanco; por Vox (2), Manuel Gavira, Noelia María Campos Rodríguez; y por Por Andalucía (1), Esperanza Gómez.

Los resultados, con el 99,61% escrutado, son los siguientes:

SIGLAS ESC'26 VOT'26 %'26 ESC'22 VOT'22 %'22 PP 7 232.246 38,96 8 219.799 42,46 PSOE-A 3 120.182 20,16 3 108.840 21,02 ADELANTE_A 2 85.415 14,33 1 41.438 8 VOX 2 77.732 13,04 2 68.548 13,24 PorA 1 31.344 5,25 1 38.800 7,49



Los datos relativos a votantes, abstención y nulos son los siguientes: