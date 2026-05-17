Elecciones andaluzas 2026:PP gana con 7 escaños, Adelante arrebata un diputado a los 'populares' y el resto se mantienen

El candidato por Cádiz a las elecciones autonómicas, Antonio Sanz, en imagen de archivo. - Nacho Frade - Europa Press
CÁDIZ 17 May. (EUROPA PRESS) -
Con el 99,38% del voto escrutado, el PP gana las elecciones autonómicas en la provincia de Cádiz con siete escaños y el 38,96% de los votos, lo que supone un escaño menos que en 2022, cuando obtuvo ocho diputados. Ese asiento pasa a Adelante Andalucía, que mejora su resultado y sube de uno a dos escaños, mientras que el resto de formaciones mantienen el mismo número de representantes.
Por su parte, el PSOE consigue tres diputados por Cádiz --los mismos obtenidos en las pasadas elecciones autonómicas-- y el 20,16% de votos.
Adelante Andalucía se consolida como tercera fuerza política en la provincia al sumar un escaño respecto a 2022, alcanzando un total de dos diputados con el 14,33% de los votos.
Vox desciende a la cuarta posición tras obtener dos escaños en la provincia y un 13,04% de apoyo, manteniendo así el mismo número de representantes que en los comicios de hace tres años y medio.
Por su parte, la coalición Por Andalucía, que integra a Izquierda Unida, Podemos y otras formaciones de izquierda, se sitúa como quinta fuerza y conserva su único diputado por Cádiz, con un respaldo del 5,25%.
En su estreno en elecciones autonómicas, la candidatura 100x100 Unidos, promovida por el alcalde de La Línea de la Concepción (Cádiz), Juan Franco, ha obtenido el 2,47% de los votos pero no logra representación en el Parlamento andaluz.
La participación en las urnas ha alcanzado el 60,09%, lo que sitúa la abstención en el 39,90%.
Los quince parlamentarios elegidos por la provincia de Cádiz son: por el PP (7), Antonio Sanz, Ana Mestre, José Ignacio Romaní, María Pilar Pintor, Antonio Saldaña, María Auxiliadora Izquierdo, José Ignacio González Nieto; por el PSOE (3), Juan María Cornejo, Rocío Arrabal, Fernando López Gil; por Adelante Andalucía (2), José Ignacio García, Leticia Blanco; por Vox (2), Manuel Gavira, Noelia María Campos Rodríguez; y por Por Andalucía (1), Esperanza Gómez.
Los resultados, con el 99,61% escrutado, son los siguientes:
|SIGLAS
| ESC'26
| VOT'26
| %'26
| ESC'22
| VOT'22
| %'22
|PP
| 7
| 232.246
| 38,96
| 8
| 219.799
| 42,46
|PSOE-A
| 3
| 120.182
| 20,16
| 3
| 108.840
| 21,02
|ADELANTE_A
| 2
| 85.415
| 14,33
| 1
| 41.438
| 8
|VOX
| 2
| 77.732
| 13,04
| 2
| 68.548
| 13,24
|PorA
| 1
| 31.344
| 5,25
| 1
| 38.800
| 7,49
Los datos relativos a votantes, abstención y nulos son los siguientes:
|COMICIOS
| VOTANTES
| ABSTENCION
| BLANCOS
| NULOS
|2026
| 601.007
| 39,9%
| 6.027
| 4.992
|2022
| 522.395
| 48,45%
| 6.185
| 4.820