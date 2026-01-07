El embalse de Guadarranque (Cádiz) inicia este miércoles su desembalse tras las intensas lluvias del pasado domingo

Archivo - Embalse de Guadarranque en Castellar de la Frontera (Cádiz). (Foto de archivo). - AYUNTAMIENTO DE SAN ROQUE - Archivo

CASTELLAR DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 7 (EUROPA PRESS)

El embalse de Guadarranque, en el término municipal de Castellar de la Frontera (Cádiz), ha iniciado a las 07,00 horas de este miércoles 7 de enero de 2026 un desembalse controlado de agua para aliviar su capacidad, que casi ha llegado al 100% de su capacidad debido a las fuertes lluvias que cayeron en la zona el pasado domingo, 4 de enero, por la borrasca 'Francis'.

Desde el servicio de emergencia 112 Andalucía se ha pedido a los vecinos de la zona que no transiten por las zonas próximas a este embalse para prevenir riesgos ante posibles inundaciones que puedan darse en algunos lugares a consecuencia de este desembalse.

A este respecto, el Ayuntamiento de Castellar ha informado también del cierre temporal al público del sendero de la mariposa monarca, que discurre por zonas cercanas a este pantano, mientras se produce esta acción.

Según datos de la Junta de Andalucía, el embalse de Guadarranque está al 100% de su capacidad, con 83,15 hectómetros cúbicos, por lo que se ha decidido tomar esta medida de forma preventiva para evitar un posible desborde de agua en caso de que llegasen más lluvias que aportasen agua a esta infraestructura hídrica.

Sobre la situación de los embalses de la cuenca Guadalete-Barbate en la provincia, se encuentran a un 52%, y un volumen de 946,36 hectómetros cúbicos, algo menos del doble de lo que tenían estos pantanos en enero de 2025, cuando contaba con 518,32 hm3.