Empiezan este martes los talleres Los Martes del Empleo en los Depósitos de Tabaco de Cádiz

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CÁDIZ 1 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cádiz, a través del Instituto de Fomento, Empleo y Formación (IFEF), pondrá en marcha los talleres Los Martes de Empleo en los Depósitos de Tabaco de Cádiz. A partir del próximo 5 de mayo, el centro de emprendimiento situado junto al barrio de Loreto, acogerá un ciclo de cuatro talleres dirigidos a personas interesadas en acceder al mercado laboral o en reforzar sus competencias para mejorar su empleabilidad.

Según ha explicado el Consistorio en una nota, el objetivo de esta actividad es facilitar el acceso al empleo a través de contenidos útiles y aplicables en el entorno laboral actual. La primera jornada arrancará con la sesión Recursos para el empleo: SAE y Agencia de Colocación, con la participación de Marisa González Martín, personal técnico de la Oficina SAE Cádiz Centro Histórico, Patricia Trujillo Cabezas, Directora del ATE Bahía de Cádiz y Pilar Castro Conte, técnica de empleo de la Agencia de Colocación del IFEF.

El 12 de mayo tendrá lugar el taller Redes sociales para el empleo, impartido por Marta Silva Rodríguez, periodista y experta en comunicación estratégica; el 19 de mayo se abordará la sesión 'Mejora tu empleabilidad con IA', a cargo de Raúl Reyes Mangano, profesor Educador y Coach, y el ciclo acabará el 26 de mayo con 'Actívate para buscar empleo', impartido por Nuria Varela Varela, técnica de Cruz Roja.

Todos los talleres se celebrarán de 11,00 a 12,30 horas en los Depósitos de Tabaco de Cádiz, situados en Avenida Marconi, 34 (entrada por la rotonda de Avenida Marconi con Avenida Lacave). Las personas interesadas deben reservar su plaza a través del enlace Puedes reservar tu plaza en el siguiente enlace: https://forms.gle/n5qScvFJMbPscYm3A.