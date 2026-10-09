Endesa destinará más de 500.000 euros en el refuerzo de sus redes eléctricas en Jimena (Cádiz)

El alcalde de Jimena de la Frontera, Francisco Javier Gómez, en una reunión con los responsables de e-distribución, la filial de Redes de Endesa en Cádiz. - ENDESA

JIMENA DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 9 (EUROPA PRESS)

Endesa ha presentado al Ayuntamiento de Jimena de la Frontera (Cádiz) un plan de actuaciones, con una inversión de 525.000 euros, que tiene como finalidad dotar a la red eléctrica del municipio de una mayor flexibilidad, capacidad de supervisión y respuesta.

El alcalde de Jimena de la Frontera, Francisco Javier Gómez, y los responsables de e-distribución, la filial de Redes de Endesa en Cádiz, se han reunido en esta localidad para analizar las actuaciones que se están llevado a cabo en el municipio para reforzar la calidad y continuidad del suministro en el municipio, como ha informado Endesa en una nota.

Entre las actuaciones que se están llevando a cabo se encuentra el soterramiento de 1,9 kilómetros de líneas aéreas de media tensión que discurren por el entorno urbano entre las calles Ceniza y Romo. A este soterramiento se une otro de 1,2 kilómetros que se iniciará a mediados de 2027 y que discurrirá por la avenida de los Deportes y calle Pasada de Alcalá.

Precisamente en esta calle, Endesa tiene prevista la sustitución del centro de transformación que se encuentra en esta calle, dotando de mayor potencia energética a la zona.

Estas actuaciones supondrán por si solas una inversión de 450.000 euros y permitirán reforzar la calidad de suministro en el entorno urbano del municipio.

A estas actuaciones se suman otras en la pedanía de San Pablo Buceite, donde se sustituirá un centro de transformación de la calle Cerejana por otro más moderno y dotado de la última tecnología en cuanto a digitalización. Esta nueva actuación supone una inversión adicional de 75.000 euros.

Estas obras se encuentran enclavadas en el Plan de Inversión de e-distribución para Cádiz, aprobado por la Junta de Andalucía, destinado a medidas de renovación, automatización, ampliación y mejora de las redes de distribución eléctricas para poder reforzar el servicio, incrementar su calidad y favorecer la integración progresiva de las energías renovables a las redes de distribución.