Endesa refuerza la red eléctrica de Castellar de la Frontera (Cádiz) con una nueva línea de media tensión

El alcalde de Castellar, Adrán Vacan, con Inmaculada Olivero y Javier Ros en la visita a la segunda alimentación eléctrica del municipio. - ENDESA

CASTELLAR DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 29 (EUROPA PRESS)

Endesa, a través de su filial de Redes, e-distribución, ha culminado los trabajos para dotar al municipio de Castellar de la Frontera (Cádiz) de una segunda alimentación eléctrica, fortaleciendo la red de distribución y mejorando la calidad del suministro en el núcleo urbano de Castellar Nuevo.

Según ha indicado en una nota, esta actuación ha sido visitada por el alcalde de Castellar de la Frontera, Adrián Vaca, la delegada territorial de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía en Cádiz, Inmaculada Olivero, el subdelegado de la Junta de Andalucía en el Campo de Gibraltar, Javier Ros, que, acompañados por el responsable de la red de distribución de Endesa en Cádiz, Pedro Galindo, han recorrido la zona y han conocido las características técnicas del proyecto y los beneficios de esta nueva infraestructura para los vecinos de la zona, las industrias y servicios de la zona.

Los trabajos, según ha explicado Endesa, han consistido en la construcción de una nueva línea subterránea de media tensión, denominada Palos, de 15 kV, que conecta dos centros de transformación. La actuación, con una inversión cercana a los 900.000 euros, ha incluido el tendido de 5,25 kilómetros de cableado en paralelo a la vía férrea, con un cruce puntual de la misma, así como la ejecución de la canalización necesaria para su puesta en servicio.

Esta infraestructura subterránea, que minimiza el impacto visual, permite disponer de una doble alimentación en la localidad, garantizando la continuidad del servicio, ya que, ante una incidencia en una de las líneas, la otra entra en funcionamiento de forma automática, según Endesa.

Finalmente, ha señalado que estos trabajos, realizados gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Castellar y de la delegación territorial de Industria, Energía y Minas de Cádiz, se enmarcan en el Plan de Inversión de e-distribución para Cádiz destinado a medidas de renovación, automatización, ampliación y mejora de las redes de distribución eléctricas para poder reforzar el servicio, incrementar su calidad y favorecer la integración progresiva de las energías renovables a las redes de distribución.