La escritora Espido Freire clausura la 41 edición de la Feria del Libro de Cádiz

Archivo - Espido Freire. - NIKA JIMENEZ - Archivo

CÁDIZ 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

Este domingo concluirá la 41 edición de la Feria del Libro de Cadiz con los últimos actos literario, que comenzarán a las 11,00 horas en el Espacio Pilar Paz Pasamar con un popurrí de poetas gaditanos, Kinga Broda, Milagros Recio, Merath Kaiyo etc que leerán sus poemas. Se clausurará la presente edición de la Feria del Libro con la celebración del ciclo de Presencias literarias en la Universidad a cargo de la escritora Espido Freire.

A las 11,30 en la Sala Josela Maturana el arte tomará el relevo con la presentación del libro sobre 'Jacinto Pimentel. Vida y obra de un escultor en los inicios del barroco gaditano' de Francisco José Martín López con Antonio Álvarez del Pino, ha informado el Consistorio en una nota.

A las 12,00 horas en la Sala José Manuel Caballero Bonald tendrá lugar el taller para niños y niñas y presentación de Kamishibai a cargo de Lola Fontecha y Paco Velázquez. A las 12,30 se celebrarán dos presentaciones simultáneas. En la Sala José Luis Cano, el relato Milagros selectos de Enrique Montiel de Arnáiz con Rafael Marín y en la Sala Josela Maturana está programado el coloquio sobre la conmemoración del 150 aniversario del nacimiento de Manuel de Falla, con José Ramón Ripoll, Elena Torres Clemente y Dácil González Mesa.

A las 13,00 en el Espacio Pilar Pasamar se clausurará la presente edición de la Feria del Libro con la celebración del ciclo de Presencias literarias en la Universidad a cargo de la escritora Espido Freire. Este acto contará con el servicio de interpretación de lenguaje de signos a cargo de la Asociación Albor. La Feria del Libro de Cádiz estará instalada en el Baluarte de la Candelaria hasta este domingo sólo en horario de mañana.

La 41 Feria del Libro de Cádiz que coordina el escritor y periodista Alejandro Luque ha estado organizada por la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Cádiz y ha contado con la colaboración del Centro Andaluz de las Letras, la Fundación Carlos Edmundo de Ory, la Diputación Provincial de Cádiz, servicio de Extensión Universitaria del Vicerrectorado de Sostenibilidad y Cultura de la Universidad de Cádiz, Festival Cádiz en Danza, South International Series Festival, FIT de Cádiz, Alcances Festival de Cine Documental, Festival de Novela Negra-Gaditanoir, Asociación Fotocolectivo 35 mm, Cádiz Abolicionista, Asociación de la Prensa de Cádiz, Serendipia, El Paseo Editorial, Instituto Andaluz del Cine y la Fotografía, Asociación de Personas Lectoras 'La Voz a Ti Debida', Generamma, Asociación Cultural Impresiones, Colectivo Smial Cima de los Vientos Cádiz, Servicio de Publicaciones de la UCA, Tierra de Nadie, Kalathos, Jot Down Books, Editoral Kaizen, Ana Mayi Editores y Editorial Renacimiento.