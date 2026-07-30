La escudería de la UCA presenta el G26, un monoplaza más ligero y adaptado a la nueva normativa de Formula Student

El nuevo monoplaza de Fórmula Gades para 2026. - UCA

PUERTO REAL (CÁDIZ), 30 (EUROPA PRESS)

La escudería Fórmula Gades de la Universidad de Cádiz (UCA) ha presentado, en el salón de actos de la Facultad de Ciencias, el G26, el nuevo monoplaza con el que competirá este verano en diferentes pruebas del campeonato internacional Formula Student.

La presentación ha estado presidida por la vicerrectora de Estudiantes, Nuria Campos, acompañada por el delegado del Estado en la Zona Franca de Cádiz, Fran González, y por el director general de Relaciones con las Empresas y Transferencia de la Universidad de Cádiz, Severo Fernández, según ha indicado en una nota la UCA.

El encargado de conducir el acto ha sido el Team Leader de Fórmula Gades, Juan Ramírez, que ha realizado un recorrido por la trayectoria de la escudería desde su creación y ha destacado el crecimiento experimentado por un proyecto que reúne a estudiantes de diferentes centros de la Universidad de Cádiz.

Así, ha puesto especialmente en valor el carácter multidisciplinar del equipo, integrado por alumnado que participa en todas las fases del proyecto, desde el diseño y la fabricación del vehículo hasta la gestión de la escudería, la búsqueda de patrocinadores, la comunicación o el pilotaje del monoplaza en competición.

Ramírez ha subrayado el esfuerzo colectivo que ha supuesto el desarrollo del nuevo vehículo y ha agradecido el respaldo recibido por las empresas colaboradoras, la Universidad de Cádiz y las familias de los estudiantes.

Por su parte, la vicerrectora de Estudiantes ha felicitado al equipo por el trabajo realizado y ha destacado el compromiso y la dedicación que requiere compatibilizar la actividad académica con un proyecto de estas características. "Lleváis el nombre de la Universidad a lo más alto y lo hacéis sin pedir nada a cambio", ha afirmado, antes de recalcar que "todo lo que hacéis es absolutamente altruista". Campos ha definido además a los integrantes de Fórmula Gades como "los mejores representantes y el mejor modelo de universidad", agradeciendo el esfuerzo que realizan para hacer crecer la iniciativa.

El G26 supone un cambio profundo respecto al G24EVO, anterior modelo de la escudería. El nuevo monoplaza ha sido desarrollado íntegramente por el alumnado de la Universidad de Cádiz y responde a las exigencias de la nueva normativa de Formula Student, que limita el tamaño de algunos componentes del vehículo.

Entre las principales novedades figura la incorporación de llantas de 10 pulgadas, lo que ha permitido rediseñar el conjunto formado por ruedas, triángulos de suspensión y manguetas para reducir el tamaño y el peso del vehículo.

Además, el G26 también da un paso hacia una movilidad más sostenible mediante la sustitución de la gasolina por etanol y biocombustible, una decisión con la que el equipo busca avanzar en el uso de energías más respetuosas con el medio ambiente y prepararse para los retos tecnológicos del futuro.

Entre los asistentes al acto han estado también representantes de las entidades patrocinadoras del equipo. En esta nueva etapa se incorpora como patrocinador la Zona Franca de Cádiz, cuyo delegado del Estado, Fran González, ha reafirmado el compromiso de la institución con un proyecto que, según ha señalado, "simboliza el talento, la capacidad de innovación y la excelencia de la Universidad de Cádiz".

González ha felicitado a los estudiantes por el trabajo desarrollado y les ha animado a continuar evolucionando la escudería para incorporar soluciones de movilidad más sostenibles, avanzando hacia un monoplaza impulsado por tecnologías eléctricas o combustibles verdes.

"La innovación debe ir de la mano de la sostenibilidad y estamos convencidos de que el talento que atesora la Universidad de Cádiz puede contribuir a desarrollar la movilidad del futuro", ha señalado González, que ha añadido que "para la Zona Franca es muy gratificante colaborar en este proyecto y seguirá apoyando iniciativas que, como Fórmula Gades, combinan conocimiento, tecnología y compromiso con los grandes retos de nuestro tiempo".

Con este nuevo monoplaza, Fórmula Gades afrontará este verano su participación en Formula Student Spain y Formula Student Alpe Adria, en Zagreb, con el objetivo de igualar e incluso mejorar los resultados obtenidos la pasada temporada. Para Juan Ramírez, el proyecto demuestra que "en la Universidad de Cádiz hay talento y ganas de apostar por la innovación".