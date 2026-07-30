El espacio Exploraterra Sanlúcar (Cádiz) abre sus puertas para homenajear a la Legua Cero de la primera vuelta al mundo

Inauguración del espacio Exploraterra Sanlúcar. - FUNDACIÓN NAO VICTORIA

SANLÚCAR DE BARRAMEDA (CÁDIZ), 30 (EUROPA PRESS)

El emblemático edificio de 'El Castillito', en plena Avenida Bajo de Guía de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), abre desde este jueves oficialmente sus puertas transformado en el nuevo Espacio Exploraterra Sanlúcar para rendir homenaje a la Legua Cero de la primera vuelta al mundo.

El acto de inauguración oficial, celebrado por el presidente de la Fundación Nao Victoria, José Fernández de Cabo, y la alcaldesa de Sanlúcar, Carmen Álvarez, marca el nacimiento de un espacio cultural de referencia destinado a conmemorar la hazaña de la Primera Vuelta al Mundo y rendir homenaje al espíritu explorador de todos los tiempos.

Según ha indicado la Fundación en una nota, el proyecto se consolida gracias al acuerdo entre el Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda y la Fundación Nao Victoria, entidad encargada de su gestión y especialista en la conservación y divulgación del patrimonio marítimo. Así, tras las intensas labores de rehabilitación del histórico edificio del siglo XIX, Sanlúcar recupera este espacio para situar a vecinos y visitantes en la coordenada geográfica exacta desde donde partió y regresó la mayor expedición marítima de la historia.

Los contenidos expositivos del centro rinden un firme homenaje a la trascendencia decisiva de Sanlúcar de Barrameda en la navegación universal. En 1519, la villa actuó como el verdadero 'Cabo Cañaveral del siglo XVI', convirtiéndose en centro logístico estratégico donde se ultiman los pertrechos y víveres de la Armada de la Especiería. El 20 de septiembre de 1519, las cinco naos de Magallanes iniciaron desde la costa sanluqueña el viaje que cambió el mapa del mundo. Tres años después, el 6 de septiembre de 1522, la nao Victoria regresaba a aguas sanluqueñas culminando la primera circunnavegación del planeta.

Sanlúcar se consagró así en la 'legua cero' de una travesía que demostró que la Tierra es un mundo interconectado y global, ha señalado la Fundación, que ha indicado que con una superficie de 440 metros cuadrados distribuidos en dos plantas y diez salas expositivas, el Espacio Exploraterra Sanlúcar ofrece un recorrido inmersivo caracterizado por un relato vivo y con proyección de futuro.

Bajo el lema 'Explorar el pasado, descubrir el futuro', la exposición no solo revive la Primera Vuelta al Mundo sino que además reflexiona sobre la actitud del ser humano ante las fronteras del conocimiento y los retos del presente.