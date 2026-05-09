La Feria de El Puerto 2027 se celebrará del 28 de abril al 3 de mayo y estará dedicada a la Sierra de Cádiz

El alcalde de El Puerto de Santa María (Cádiz), Germán Beardo, en la Feria de Primavera y Fiesta del Vino Fino 2026. - AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA

PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 9 (EUROPA PRESS)

El alcalde de El Puerto de Santa María (Cádiz), Germán Beardo, ha anunciado que la Feria de Primavera y Fiesta del Vino Fino 2027 se celebrará del 28 de abril al 3 de mayo y estará dedicada a los Pueblos de la Sierra de Cádiz, manteniendo un calendario muy similar al de este año.

La próxima edición volverá a coincidir con el puente de mayo, ya que la Semana Santa caerá prácticamente en las mismas fechas, una circunstancia que condiciona la planificación de la Feria. Según ha explicado el Ayuntamiento en una nota, el calendario elegido permite además dejar margen entre la Feria y la Romería del Rocío, facilitando que los romeros portuenses puedan preparar con antelación su participación en la peregrinación.

Beardo ha señalado que la dedicatoria a los Pueblos de la Sierra de Cádiz supone un gesto de reconocimiento, apoyo y hermanamiento con una comarca especialmente afectada este invierno por las borrascas y temporales que azotaron la provincia y que, según ha destacado, "ha demostrado una vez más su enorme capacidad de resistencia, esfuerzo y unión". El alcalde ha añadido que esta dedicatoria también quiere rendir homenaje a la solidaridad del pueblo andaluz, "que siempre responde unido ante las dificultades".

La Feria de Primavera y Fiesta del Vino Fino 2027 afronta así una nueva edición con el objetivo de "seguir creciendo como una feria abierta, hospitalaria y referente de la Bahía", consolidándose como "uno de los acontecimientos más destacados del calendario festivo andaluz".