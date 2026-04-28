Flamencad regresa al Baluarte de Cádiz con Tomatito, Jesús Méndez, Rancapino Chico y una gala dedicada a la mujer

La teniente de alcalde de Cultura del Ayuntamiento de Cádiz, Maite González, junto a la edil de Igualdad y Políticas de Inclusión, Virginia Martín, y el promotor Antonio Montoya, presentan el ciclo Flamencad - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ

CÁDIZ 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La quinta edición del ciclo de flamenco Flamencad, que tendrá lugar los jueves 9, 16 y 30 de julio, y 13 de agosto en el Baluarte de la Candelaria de Cádiz, con las actuaciones de Tomatito, Jesús Méndez, Rancapino Chico, 'Love flamenco' y una gala dedicada a la mujer con Reyes Carrasco y Esmeralda Rancapino.

La teniente de alcalde de Cultura del Ayuntamiento de Cádiz, Maite González, junto a la edil de Igualdad y Políticas de Inclusión, Virginia Martín, acompañadas por el promotor Antonio Montoya y artistas como Juan Fernández y Reyes Carrasco han dado a conocer un programa que se ha convertido en "una de las citas ineludibles del verano" de la ciudad, ha indicado en una nota el consistorio gaditano.

De esta manera, entre los artistas participantes estarán Tomatito, con el espectáculo 'Una guitarra de legado universal' el 9 de julio; Jesús Méndez y Rancapino Chico con 'La madurez del cante de estirpes flamencas' el 16 de julio; y el espectáculo 'Love Flamenco' el 30 de julio, con Turry y Ezequiel Montoya al cante, el baile de Juan José Villar, Juan Fernández, Vero la India, y Fuensanta Blanco, y la guitarra de Marcos de Silvia y Cheyenne a la percusión.

Como en las últimas ediciones, se ha apostado por dar visibilidad a la mujer, que protagonizará una noche propia con la participación de Reyes Carrasco y Esmeralda Rancapino como protagonistas de esta gala especial.

La edil de Cultura, Maite González, ha asegurado que este ciclo es "una apuesta decidida del Ayuntamiento", a través de la Fundación Municipal de Cultura y de la Fundación de la Mujer y con la colaboración de la Diputación de Cádiz. Está concebido "para el aficionado exigente" pero también, ha aclarado, "para quien quiera descubrir por primera vez por qué el flamenco es Patrimonio Inmaterial de la Humanidad".

La concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Cádiz, Virginia Martín, ha destacado además la importancia de "poner el acento en una dimensión que, para la Fundación Municipal de la Mujer, es esencial" como es "la presencia, la voz y la fuerza de las mujeres en el flamenco, porque el flamenco no se entiende sin ellas".

Antonio Montoya, promotor de Flamencad, ha agradecido el apoyo de las instituciones para seguir manteniendo un ciclo que cumple cinco años y que es "un orgullo", al comentar que "poder programar auténtico flamenco es algo que siempre hemos tenido en nuestra mente".