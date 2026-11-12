Frente Amplio arranca la campaña en Cádiz con la vivienda, el coste de la vida y el futuro de la provincia como ejes

Esther Gil de Reboleño en la presentación de la candidatura de Frente Amplio en Cádiz. - FRENTE AMPLIO

CÁDIZ 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Frente Amplio Andaluz ha dado esta tarde el pistoletazo de salida a la campaña electoral para el 29 de noviembre con la tradicional pegada de carteles en Cádiz y Jerez, donde la candidata al Congreso por la provincia de Cádiz, Esther Gil de Reboleño, y la número dos en la candidatura Senado de Progreso, Violeta Márquez, ha situado la vivienda, el coste de la vida y el futuro de la provincia como ejes de la campaña.

La formación ha reivindicado también su papel como "la única fuerza de izquierdas" capaz de representar a Cádiz y a Andalucía en el Gobierno de España y trasladar las necesidades de los ciudadanos y las ciudadanas al conjunto de las instituciones.

Con estos encuentros, la candidatura ha iniciado oficialmente la carrera a las elecciones generales en la que seguirá recorriendo el territorio para trasladar sus propuestas y planteamientos a la ciudadanía.

En materia de vivienda, las candidatas de Frente Amplio Andaluz han defendido "medidas valientes que vayan más allá" de las medidas incluidas en el Real Decreto Ley aprobado por el Congreso, señalando entre otras la prórroga indefinida de los contratos de alquiler, el tope a los precios en zonas tensionadas, la prohibición de comprar viviendas a empresas o la eliminación total en un plazo de tres años de los pisos turísticos.

"El inicio de esta campaña electoral es doblemente alegre, porque esta mañana hemos aprobado el decreto de vivienda que va a solucionarle la vida a muchísimas familias de este país. Va a limitar los precios de los alquileres, va a evitar los desahucios, va a poner límites a los fondos buitres y ha regularizado los alquileres de temporada turísticos y de habitaciones", ha sostenido la cabeza de lista, Esther Gil de Reboleño.

Para hacer frente a la subida de los precios y aliviar la economía de los hogares, ha sostenido la necesidad de "topar precios en la cesta básica de alimentos", una prestación universal por crianza de 200 euros para todas las familias y un comedor escolar gratuito y universal.

Para la coalición, esto pasa por una reforma de la fiscalidad basada en el principio de que "quienes más tienen paguen más", como el 'Tax the Rich' defendido en las últimas semanas la candidata de Frente Amplio a la presidencia del Gobierno, Ada Colau.

"Que paguen más los rentistas, las grandes empresas, los bancos, que las familias de Andalucía no tengan que cargar sobre sus espaldas la fiscalización de este país porque necesitamos inversiones, también para mejorar la red ferroviaria", ha dicho Gil de Reboleño.

Todo ello sin olvidar a los autónomos y las pequeñas y medianas empresas, y recordando que se van a impulsar medidas como la limitación de los precios de los alquileres de los locales comerciales para proteger el pequeño comercio y su actividad económica.

Por su parte, Violeta Márquez ha reivindicado la importancia del Senado en esta tarea, especialmente después de haber comprobado durante esta legislatura "cómo se ha convertido en esa herramienta que la derecha ha utilizado como ariete contra el Gobierno de coalición".

"Lo ha utilizado con un uso completamente partidista que ha imposibilitado que los avances sociales hubiesen llegado en el tiempo que tenían que llegar", ha manifestado, a la vez que ha hecho un llamamiento a "la conciencia y la democracia colectiva" para que Senado de Progreso se convierta en la primera fuerza en la provincia de Cádiz.

La defensa, la mejora y el blindaje de los servicios públicos constituyen otro de los compromisos centrales de la coalición andaluza, con la educación y la sanidad como pilares fundamentales para garantizar los derechos y la igualdad de oportunidades.