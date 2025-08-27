El fuerte oleaje deja más de 15 rescates y daños en pasarelas de las playas de Cádiz en un día

Daños en una pasarela de una playa de El Puerto de Santa María debido al fuerte oleaje - AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO

CÁDIZ 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El fuerte oleaje registrado este lunes debido a la mar de fondo ha provocado que hayan tenido que rescatarse a más de 15 personas del agua en las playas de Cádiz y El Puerto, además de provocar daños en varias pasarelas y en un chiringuito de Los Caños de Meca en Barbate.

Desde el Ayuntamiento de Cádiz han explicado a Europa Press que los socorristas del servicio de playas tuvieron que ayudar a salir del agua a siete personas en la zona de Delfines, a tres en el Chato y a cinco en la playa de Santa María del Mar, todas ellas de carácter leve sin necesidad de recibir primeros auxilios.

Sobre las 19,30 horas se izó la bandera roja por el empeoramiento de la situación en las playas de la capital, y se activó un dispositivo en coordinación con Policía Local para pedir a los bañistas que salieran del agua.

Estos rescates se suman a los seis que se produjeron también en la jornada del lunes en la playa de Las Redes de El Puerto de Santa María. Además, debido al coeficiente de marea alto y el mar de fondo que está registrando la costa gaditana, han aparecido algas en estado de descomposición muy avanzado y sin oxígeno.

Aquí, ante la previsión de que estas condiciones se repitan este miércoles, el Servicio Municipal de Playas ha procedido a desmontar y asegurar los equipamientos para proteger tanto el material como la seguridad de los usuarios.

Por su parte, en Barbate, la situación de la mar provocó daños en un chiringuito y en una pasarela peatonal en Los Caños de Meca, haciendo que también se pusiera la bandera roja en todo el litoral barbateño.

El alcalde de esta localidad, Miguel Molina, acompañado por el concejal delegado de Playas, Juan Miguel Muñoz, y el edil de Seguridad Ciudadana, Paco Ponce, realizó un recorrido por las diferentes playas, desde Zahara de los Atunes, pasando por Barbate y Los Caños de Meca, hasta llegar a Zahora, con el fin de evaluar los efectos del fuerte temporal de mar de fondo que azota al litoral gaditano.

A pesar de los daños en el citado chiringuito y en un tramo de la pasarela, el Ayuntamiento ha confirmado en un comunicado que no se han registrado daños personales, y que los licitadores de chiringuitos y quioscos no han comunicado incidencias relevantes.

Respecto al estado de las bajadas peatonales y accesos de Servicios de Playas, aún no se ha podido realizar una valoración definitiva ya que el fenómeno marítimo continúa activo y se prevé que se prolongue hasta el próximo viernes 29 de agosto.

Miguel Molina ha hecho un llamamiento a la prudencia, solicitando a la ciudadanía y visitantes que respeten las indicaciones del personal de Playas y de los cuerpos de seguridad, con el objetivo de prevenir "cualquier riesgo innecesario".

Cabe recordar que ayer se izaron las banderas rojas en buena parte del litoral gaditano, como Barbate, Conil, El Puerto de Santa María, Cádiz, algo que podría repetirse este miércoles, ya que la provincia mantiene una previsión de oleaje moderado hasta el jueves, según los avisos de la Agencia Estatal de Meteorología.