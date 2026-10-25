García Pelayo (PP) apuesta por la vivienda y la bajada de impuestos como ejes del programa de su partido

Acto del PP en Salamanca
Acto del PP en Salamanca - PP
Europa Press Andalucía
Publicado: domingo, 25 octubre 2026 19:02
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CÁDIZ 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz) y cabeza de lista del PP de Cádiz al Congreso de los Diputados, María José García-Pelayo, ha participado este domingo en Salamanca en el acto de presentación de los candidatos populares a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, encabezado por el presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.

Según ha indicado la formación, en el acto, la dirigente popular ha defendido la propuesta del PP de construir un millón de viviendas para facilitar el acceso a este recurso, especialmente entre los jóvenes. García-Pelayo ha apostado por impulsar medidas que aporten más garantías a los inquilinos y seguridad a los propietarios.

Asimismo, García-Pelayo ha destacado las propuestas económicas de su partido, entre las que ha mencionado una bajada de impuestos para los trabajadores, la actualización de las pensiones conforme al IPC anual y una auditoría general de las cuentas públicas.

La candidata popular por Cádiz ha defendido la necesidad de un cambio político en España. En este sentido, ha criticado la gestión del Ejecutivo central y ha asegurado que los gaditanos sufren sus consecuencias.

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