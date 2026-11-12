García-Pelayo(PP): "El PSOE evidencia el desastre de gestión, necesitamos un gobierno que sepa de la provincia de Cádiz"

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 12 (EUROPA PRESS)

La candidata número uno del PP al Congreso por la provincia de Cádiz, María José García-Pelayo, ha apelado a "un voto de ilusión y no solo de castigo a los corruptos y a los ineptos" de cara a las próximas elecciones del 29 de noviembre, para lo que ha señalado que "hay que reflexionar y poner en una balanza qué significa votar a un lado o al otro", antes de manifestar que "el PSOE pone en evidencia el desastre de gestión" y que Cádiz "necesita un gobierno que le duela y sepa de la provincia", recordando así que el PSOE vuelve a presentar a unas elecciones a un ministro que no es de la provincia.

En un acto con militantes celebrado en Jerez de la Frontera, García-Pelayo ha asegurado que el objetivo del PP es "que mejore la vida de la gente, crear un proyecto común del que todos seamos partícipes y limpiar España", argumentando en este sentido que el PSOE "se ha instalado en la corrupción sistémica de estado, cada día escandalizan por algo que es incluso más grave, que debe preocupar incluso a los propios socialistas, porque va en contra de su ideario".

"Necesitamos que la sociedad despierte, que los votantes socialistas de verdad digan que basta ya de pisotear las instituciones que nuestro Estado sea un Estado de derecho", ha añadido.

Por su parte, el candidato número uno al Senado por la provincia de Cádiz, Jacinto Muñoz, ha hecho hincapié en que esta campaña electoral es "la más importante de las últimas elecciones, porque es el momento de cambiar el Gobierno de España y pensar en el futuro de la provincia de Cádiz". Así, ha pedido a la gente del PP que transmita que empieza "la campaña de la esperanza, de la ilusión, que es la única opción posible, conseguir eso para poder trabajar por la provincia".

El presidente provincial del PP, Bruno García, ha contrapuesto que actualmente "hay dos noticias, una muy mala y otra buena", señalando que la mala es que la provincia "lleva ocho años sufriendo al PSOE, con la corrupción, la desconexión y el abandono de la provincia", mientras que "la buena es que afortunadamente hay unas elecciones el 29 de noviembre para cambiar eso y el PP tiene el equipo de personas adecuadas para que se produzca".

"Necesitamos buenas noticias del Gobierno de España para la provincia de Cádiz y tenemos todas las ganas, las propuestas y a una persona eficaz y eficiente en las cosas que importan a la gente, se llama Alberto Núñez Feijóo", ha concluido.