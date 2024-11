Gavira: "Con Vox en el Gobierno los narcos o se rinden o van a acabar en el fondo del Guadalquivir"

SANLÚCAR DE BARRAMEDA (CÁDIZ), 19 (EUROPA PRESS)

El portavoz del Grupo Parlamentario Vox en Andalucía, Manuel Gavira, ha asegurado, tras la reunión que ha mantenido en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) con representantes de Jucil para conocer el estado de los agentes de la Guardia Civil atacados por narcotraficantes, que "con Vox en el Gobierno de España los narcos solo van a tener dos opciones, no van a tener más, o se rinden y se pudren en prisión o van a acabar en el fondo del Guadalquivir", de manera que "seremos los buenos quienes ganemos y serán los narcos quienes pierdan".

En una nota, Gavira ha señalado que, frente a esta posición de Vox "clara y contundente" contra el narcotráfico, se sitúa la opción que "nos propone el criminal Sánchez y el indigno Marlaska" y donde "quienes ganan son los malos, los narcos que están reinando en las aguas gaditanas", y donde Guardia Civil y Policía Nacional "tienen que convivir con patrulleras averiadas, con falta de personal, con falta de material, con falta de armamento, con la falta de una legislación que les facilite y les posibilite realizar con garantías el trabajo que tienen encomendado".

En este sentido, ha añadido que "el resultado de esta opción que plantea el Gobierno del PSOE es el de agentes asesinados, agentes atacados y familias destrozadas".

"En Vox lo que proponemos es dotar a Guardia Civil y Policía Nacional de todos los medios económicos, humanos, materiales, de armamento y de una legislación para que puedan hacer el trabajo que tienen encomendado, que no es otro que garantizar la seguridad de los sanluqueños, de los andaluces y de los españoles", ha afirmado.

Así, Gavira ha insistido en que con Vox en el Gobierno de la nación los narcos "no van a poder ganar la guerra, porque los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado van a tener todos los medios con suficiencia para poder ganar esta batalla".

Además, ha destacado la "misión de investigación" que, "gracias" a la delegación de su formación en Bruselas, encabezada por Jorge Buxade, y por iniciativa de la eurodiputada de Vox, Mireia Borrás, va a viajar hasta Andalucía "para conocer realmente cuál es la situación de los agentes de las Fuerzas y Cuerpos, Seguridad del Estado" en su lucha contra el narcotráfico, "empezando por la parte sur de las aguas gaditanas", y donde "esperamos que el Parlamento Europeo conozca realmente lo que está sucediendo, que no es otra cosa que la falta de medios y de recursos" de los agentes.

En este sentido, Manuel Gavira ha denunciado que "hay un gobierno en España que no tiene voluntad de arreglar el problema", por lo que "es imposible que haya avances", de manera que la situación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado "continúa en el mismo punto desde el asesinato de los dos agentes de la Guardia Civil en Barbate a manos de los narcos".

"Si tú tienes voluntad de arreglar el problema, lo que tiene que hacer es paliar las carencias", ha aseverado Gavira, que ha añadido que "aquí las carencias continúan" y "no tienen más personal, no tienen más material, no tienen más armamento y tienen las embarcaciones averiadas". "Si no hay voluntad no va a haber solución al problema", ha incidido.

Durante esta reunión con Jucil, Manuel Gavira ha estado acompañado, entre otros, por el también parlamentario de Vox y portavoz en la comisión de Interior, Benito Morillo, así como por la portavoz de Vox en el Ayuntamiento sanluqueño, Carmen Infantes, y el también concejal de esta formación en el citado consistorio, Marcos Sesma.

Cabe recordar que en la madrugada del pasado día 14, uno de los tres ocupantes de una narcolancha que intentaba realizar un alijo en la desembocadura del río Guadalquivir, en Sanlúcar de Barrameda, falleció después de que la embarcación impactara lateralmente con una de la Guardia Civil.

Los otros dos ocupantes huyeron hacia el interior del Coto, mientras que dos agentes resultaron heridos. Además, los citados compañeros huidos aprovecharon que la Guardia Civil estaba intentando recuperar al herido para volver a la narcolancha, prenderle fuego y volver a huir por el Coto.