Gavira ve la tasa turística una "solución reduccionista" y apunta al Gobierno y la ley de haciendas locales

CÁDIZ 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente segundo y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, Manuel Gavira, ha manifestado que aplicar la tasa turística en municipios es "una solución reducionista" y ha apuntado que el Gobierno "tiene instrumentos" para los municipios que soportan más tensionados por el turismo con la ley de haciendas locales, "que tiene un capítulo específico para los municipios turísticos".

"¿Han escuchado a algún alcalde diciendo que con lo recaudado con la tasa turística se va a invertir en mejorar los servicios de seguridad, limpieza o recogida de residuos? No hay ninguno", ha manifestado en declaraciones a los periodistas Gavira, que ha insistido en que "una tasa es algo nuevo y hay un instrumento que existe para la financiación para aquellos ayuntamientos tensionados por el turismo, como es la ley de haciendas locales".

En este sentido, ha añadido que se trata de "una ley nacional, una ley que puede obligar a eso al Gobierno de la nación, se puede mejorar la financiación, que tenga carácter finalista para que vaya destinado a lo que efectivamente soportan las ciudades que están tensionadas por el turismo". "Pero nadie quiere entrar en esa respuesta y no he escuchado a ninguno de la izquierda pedir al Gobierno de España que se mejore la financiación a través de la ley de haciendas locales", ha afirmado.

Además, ha apuntado que, si "alguien ha pensado que la mayoría de los andaluces hacen turismo por Andalucía, por qué entonces se está hablando de que sean ellos los que paguen también la tasa, como si un gaditano va a Sevilla a ver Semana Santa, si va a Granada, a la costa de Huelva o si va a Cazorla y pagaría por pernoctar allí".

Gavira ha afirmado que la tasa turística "tiene unas consecuencias" y por eso la Junta está "escuchando al sector y a los alcaldes" para "ir de la mano con ellos, porque tiene que ser una respuesta que venga de todos". "El turismo del futuro pasa por el equilibrio entre el residente, el visitante y lo que es el territorio", ha dicho el consejero.

"Si queremos tener turismo, tenemos que integrar al residente, al vecino en lo que es la actividad turística también, pero no seamos reducionistas, no seamos simplistas, sobre todo porque hay una solución encima de la mesa, pero claro lo fácil es que la Junta de Andalucía ponga una tasa, pero nadie habla de la ley de haciendas locales", ha concluido Gavira.