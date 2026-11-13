Gavira (Vox) inicia la "cuenta atrás" para "echar a Sánchez" del Gobierno y pide "sentido común" en las urnas

El presidente del grupo parlamentario Vox en Andalucía, Manuel Gavira, junto a la candidata número uno al Congreso por la provincia de Cádiz, Blanca Armario, en el inicio de campaña en Jerez de la Frontera (Cádiz) - EUROPA PRESS

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 12 (EUROPA PRESS)

El presidente del grupo parlamentario Vox en Andalucía, Manuel Gavira, ha abierto la campaña electoral para las generales del 29 de noviembre en Jerez de la Frontera (Cádiz) donde ha remarcado que se inicia "la cuenta atrás" de un Gobierno de España "mafioso" que "hará todo lo posible por permanecer en el poder", a la vez que ha pedido "sentido común" a la ciudadanía en las urnas para "echar a Sánchez" de Moncloa y tener "el gobierno que nos merecemos".

Junto a la candidata número uno al Congreso por la provincia de Cádiz, Blanca Armario, el dirigente de Vox ha participado en Jerez en la tradicional pegada de carteles, donde ha abogado por un mensaje "positivo, optimista y de esperanza", ya que en "17 días" para que "por fin los españoles tengamos el gobierno que nos merecemos", y que "recupere Ceuta", además de "recuperar nuestras fronteras y garantizar la soberanía nacional".

En declaraciones a los medios, Gavira ha desgranado los puntos que Vox va a poner sobre la mesa en esta campaña, con la prioridad nacional, la "remigración" y la simplificación burocrática entre sus ejes, y alcanzando un gobierno donde "lo primero sean los españoles, acabe con el fanatismo ideológico y acabe con la burocracia".

"Un gobierno que al que venga de fuera le diga que tiene que entrar por la puerta de la legalidad, porque si entra por la puerta de la ilegalidad y viene aquí a delinquir, a no adaptarse y a vivir del esfuerzo de todos los españoles, este no es su sitio", ha aseverado el dirigente de Vox, afirmando que "quedan pocos días para que eso se haga realidad".

Para Gavira, el próximo Gobierno de España "traerá la prosperidad a nuestros jóvenes para que puedan tener un trabajo digno, para que puedan tener un salario digno, para que puedan tener una vivienda digna y para que puedan formar una familia y tener hijos", además de "recuperar los servicios públicos que este Gobierno de Sánchez está maltratando".

"Eso es lo que nos jugamos los españoles dentro de 17 días, y estamos seguros que a partir del próximo día 30, los españoles, de una vez por todas, tendremos el gobierno que nos merecemos", ha afirmado, pidiendo el voto "masivo" para Vox al ser "la única opción que representa lo que yo acabo de decir".

El presidente del grupo parlamentario Vox en Andalucía ha pedido ese voto "garantizando" que España "de una vez por todas será grande otra vez, y prosperaremos y traeremos la felicidad que todos los andaluces, todos los españoles y todos los gaditanos nos merecemos".

GAVIRA SE DESMARCA DEL PP

Preguntado sobre cómo va a lidiar Vox en Cádiz con ganarse al votante del PP después de que la provincia haya perdido un diputado respecto a las pasadas elecciones de 2023, Gavira ha asegurado que, aunque gobiernan juntos en el Parlamento de Andalucía, "somos dos partidos diferentes".

"Aquí de lo que se trata es de echar a Sánchez. Ese es el principal objetivo que tenemos los españoles, y yo creo que el Partido Popular y Vox somos dos partidos diferentes", argumentando que "la persona que tiene la papeleta de Vox en la mente, sabe lo que ponemos nosotros", reiterando sus propuestas de prioridad nacional, desregulación, "acabar con el fanatismo ideológico" y con la burocracia, además de la "remigración".

Sobre esto último, ha vuelto a decir que a España se viene a "contribuir" y que "no queremos gente que entre por la puerta de la ilegalidad, ni venga a delinquir, ni a vivir de las ayudas de los españoles".

Eso, ha continuado, "es sentido común", el cual "ya está en el gobierno de la Junta de Andalucía" y afirmando que ahora quieren que se traslade al Gobierno de la nación.