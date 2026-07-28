El Gobierno aprueba incentivos regionales para proyectos de inversión en El Puerto y Ubrique (Cádiz) por 2,8 millones

Archivo - Fachada del ministerio de Hacienda. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

CÁDIZ 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno, a través de un Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos y de una Orden del Ministerio de Hacienda, ha aprobado la concesión de incentivos regionales a dos proyectos en la provincia de Cádiz con una inversión de 2,8 millones de euros.

Según ha indicado la Subdelegación del Gobierno en la provincia en una nota, el importe global de las subvenciones concedidas es de 2.822.874 euros y permitirá movilizar una inversión total de 8.554.164 euros. Asimismo, estos dos proyectos permitirán crear 40 nuevos empleos y mantener los puestos de trabajo existentes.

En el caso de Cádiz, según la Orden Ministerial publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), los dos proyectos se tramitaron vía Orden Ministerial, ya que la inversión subvencionable no supera los 15 millones de euros por empresa.

Así, una de las empresas es Aercal Aerospace S.A.U., en El Puerto de Santa María y con una subvención de 2.139.361 euos, y la otra es Polene Paris España S.L., en Ubrique y con una subvención de 683.512 euros.

Finalmente, ha indicado que estas ayudas contribuyen al equilibrio económico interterritorial y al crecimiento económico inclusivo y sostenible mediante la financiación de proyectos de inversión productiva, generadores de empleo, tecnológicamente avanzados y medioambientalmente sostenibles.