El Gobierno destaca desde Grazalema la apertura de oficinas para agilizar las ayudas a afectados por el temporal

El secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España, visita la nueva oficina comarcal para tramitar ayudas por el temporal junto al delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, y el alcalde de Grazalema, Carlos Javier García. - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO DE ESPAÑA EN ANDALUCÍA

GRAZALEMA (CÁDIZ), 26 (EUROPA PRESS)

El secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España, ha asistido este jueves 26 de febrero en Grazalema (Cádiz) a la apertura de la primera de las 14 oficinas de atención integral creadas para asistir in situ a los afectados por las borrascas Leonardo y Marta en Andalucía y Extremadura, donde ha afirmado que "lo más importante ahora es que las ayudas lleguen con rapidez y que la burocracia no se convierta en un problema añadido".

"Estas oficinas están para informar, acompañar y facilitar cada trámite", ha aseverado desde Grazalema, a donde ha acudido junto al delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, y donde ha mantenido una reunión con alcaldes y alcaldesas de la Sierra de Cádiz para coordinar la aplicación de las ayudas aprobadas por el Ejecutivo y acelerar la recuperación de infraestructuras municipales.

Durante la reunión se ha abordado además la evaluación de daños en infraestructuras municipales, caminos rurales y servicios públicos esenciales, así como la necesidad de mantener una coordinación constante entre administraciones durante todo el proceso de reconstrucción, como ha indicado en una nota la Delegación del Gobierno de España en Andalucía.

Con esta actuación, se cumple el compromiso anunciado esta semana por la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante su visita a Grazalema, donde subrayó la importancia de acompañar a los municipios no solo en la emergencia, sino especialmente en la reconstrucción económica, urbana y social tras las inundaciones.

Las borrascas registradas a comienzos de febrero provocaron precipitaciones extraordinarias, desbordamientos y el desalojo de más de 12.400 personas. Ante esta situación, el Consejo de Ministros aprobó el pasado 17 de febrero un paquete de medidas urgentes por valor de más de 7.000 millones de euros.

Entre las medidas incluidas en el Real Decreto-ley destacan la ayuda directa de 150 euros por persona y día para desalojados, la cuadruplicación de indemnizaciones por fallecimiento e incapacidad, ayudas por daños en viviendas y enseres, apoyo a industrias y comercios, más de 2.800 millones para el sector primario, un fondo de 2.000 millones en transferencias directas a ayuntamientos para reconstrucción de infraestructuras, así como exenciones fiscales y medidas laborales extraordinarias.

Todas estas ayudas tendrán carácter retroactivo y estarán exentas de tributación.

TRAMITACIÓN ONLINE Y PRESENCIAL

Entre las medidas que podrán tramitarse destaca la ayuda directa de 150 euros por persona y día para quienes hayan sido desalojados como consecuencia de las inundaciones, con carácter retroactivo.

La tramitación también podrá realizarse de manera telemática a través de la sede electrónica del Ministerio del Interior. El formulario en papel estará disponible en el espacio de "Servicios al ciudadano" de la página web del Ministerio del Interior para quienes opten por la presentación presencial.

Este jueves se ha habilitado la oficina de Grazalema, y desde el viernes quedarán operativas las oficinas de Correos y todas las sedes de delegaciones y subdelegaciones del Gobierno de España. El resto de oficinas en capitales de comarca, tanto en Andalucía como en Extremadura, se irán abriendo de manera progresiva en los próximos días.

Además, en aquellos casos en los que existan personas o municipios con dificultades de acceso o movilidad, el personal del programa 'La Administración cerca de ti', del Ministerio de Política Territorial, se desplazará a los territorios afectados para garantizar que nadie quede fuera del sistema de ayudas por razones geográficas o sociales.

La oficina abierta en Grazalema es la primera de un dispositivo de 14 oficinas comarcales previstas en Andalucía, al que se sumarán otras en capitales de comarca tanto en esta comunidad como en Extremadura.

Estas oficinas estarán atendidas por personal de la Administración General del Estado, reforzado con técnicos de Tragsa, que colaborarán en la valoración de daños y en la tramitación de expedientes, trabajando de manera coordinada con las subdelegaciones del Gobierno.

El objetivo es ofrecer una atención integral, cercana y ágil que permita acelerar al máximo los trámites, facilitar la reconstrucción de viviendas y negocios y restablecer los servicios públicos esenciales en el menor tiempo posible.

Con la apertura de esta primera oficina comarcal en Grazalema y el despliegue del resto del dispositivo en Andalucía y Extremadura, el Gobierno de España ha resaltado que refuerza su presencia sobre el terreno y da "un paso decisivo" para que las ayudas aprobadas lleguen "cuanto antes a quienes más lo necesitan".