Archivo - El alcalde de La Línea de la Concepción (Cádiz), Juan Franco, en una atención a medios en el Ayuntamiento - AYUNTAMIENTO DE LA LÍNEA - Archivo

LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN (CÁDIZ), 27 (EUROPA PRESS)

El equipo de gobierno de La Línea de la Concepción (Cádiz), formado por el partido de Juan Franco, La Línea 100x100, trasladará a pleno del Ayuntamiento una moción en rechazo a las zonas exteriores de detención y fondeo frente al litoral de Levante y La Alcaidesa, ratificando la posición institucional manifestada en mayo de 2024.

Entre los aspectos destacados por el Ayuntamiento en una nota figuran la proximidad a la Zona Especial de Conservación Estrecho Oriental (Red Natura 2000), las posibles afecciones a fondos marinos y praderas de fanerógamas, el riesgo de vertidos y contaminación acústica, y la presencia de cetáceos, tortugas y aves marinas.

También se ha advertido de la incidencia visual de grandes buques frente a las playas y de su posible incompatibilidad con la apuesta municipal por un turismo sostenible y la observación responsable de cetáceos.

Por parte municipal, se insta al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y a la Dirección General de la Marina Mercante a revisar la resolución de octubre de 2026, reconsiderar la ubicación de los fondeaderos y valorar alternativas que eviten o reduzcan las afecciones al litoral de La Línea y a sus valores ambientales, paisajísticos y socioeconómicos.

Además, en la moción se acuerda solicitar copia íntegra del expediente administrativo, incluida la documentación técnica y ambiental, los estudios de alternativas, informes emitidos y valoración y respuesta a las alegaciones presentadas por el Ayuntamiento en el año 2024.

Por último, se demanda el acuerdo del pleno para las actuaciones administrativas y, en su caso, judiciales, que los órganos municipales competentes acuerden promover para la defensa de los intereses del municipio frente a la resolución aprobada.

De igual forma, se reitera la reclamación del Ayuntamiento de La Línea de la Concepción para contar con representación en el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, instando a las administraciones competentes a estudiar y promover las modificaciones o designaciones legalmente procedentes que permitan una participación municipal efectiva.

El acuerdo se remitirá al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, la Dirección General de la Marina Mercante, la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, la Junta de Andalucía, la Diputación provincial de Cádiz, la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar y el Ayuntamiento de San Roque.