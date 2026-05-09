Gobierno resalta los 6,2 millones destinados a actuaciones en playas de Cádiz tras las borrascas

Archivo - Daños en una playa de Chipiona tras el paso de las últimas borrascas de invierno de 2026. ARCHIVO. - AYUNTAMIENTO DE CHIPIONA - Archivo

CÁDIZ 9 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de España ha señalado que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha asignado 6,2 millones de euros para actuaciones en diferentes playas de la provincia de Cádiz para hacer frente de forma inmediata a los daños producidos por los temporales que se registraron entre enero y febrero.

Así se ha referido el Ejecutivo central en una contestación por escrito a una pregunta registrada en el Congreso por el PP, en la que pedía explicaciones sobre acciones que se estuvieran adoptando para "garantizar que se reviertan los desperfectos sufridos" en las playas de la provincia gaditana tras los fenómenos meteorológicos del mes de febrero de 2026.

En ese sentido, el Gobierno ha detallado que la costa de Cádiz precisa de actuaciones en diversos municipios, "inicialmente" en Sanlúcar de Barrameda, Chipiona, Rota, El Puerto de Santa María, Cádiz, San Fernando, Chiclana, Conil, Vejer, Barbate y Tarifa.

Aquí, ha detallado se requieren "fundamentalmente" diversos movimientos y aportes de arena de diferente origen.

Además, ha apuntado que "el 2 de marzo de 2026", el Secretario de Estado de Medio Ambiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico resolvió aprobar como obras de emergencia determinadas actuaciones en diferentes playas andaluzas, por un importe total de "12 millones de euros", siendo la mitad para las de Cádiz.