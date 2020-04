El Gobierno responde a la carta de una gaditana que pide más ayudas para los autónomos

CÁDIZ, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de España, a través de su Departamento de Comunicación con los Ciudadanos, ha respondido a la carta de una gaditana en la que pide a todos los políticos nacionales que cobran una paga por cargo político, "que se quiten la paga extraordinaria de junio de 2020 y dejen de cobrar un 20 por ciento del sueldo durante los últimos seis meses de este año" y destinen ese dinero a ayudas para los autónomos, quienes, según la carta, "merecen la condonación de sus pagos, mínimo hasta diciembre".

En el escrito enviado el 31 de marzo, y al que ha tenido acceso Europa Press, la autora, Mayte Beltrami, ha explicado que "en 2012, los políticos en el poder contaron que el país estaba en unas condiciones económicas terminales" y "de hoy para mañana", a todos los funcionarios y personal como ella, que era maestra de un colegio concertado, se les quitó la paga extraordinaria con la promesa de devolverla.

"Hoy después de siete años todavía estamos luchando en los tribunales por un pico que falta por devolver", ha afirmado resaltando que "no pasó nada, hubo que hacerlo y se hizo".

Asimismo, ha relatado que en abril de 2016, "en un plazo de seis días", le dieron una incapacidad total. "Económicamente, por tener en aquel momento 55 años cumplidos, me he quedado con una pensión del 75% de lo que cotizaba. Así llevo cuatro años y sigo viva", ha subrayado. En este sentido, Beltrami ha asegurado que su sueldo "nunca fue como el de un político" y que si ella ha podido, "ellos no solo pueden, sino que deben y tienen que hacerlo".

Por ello, Beltrami decidió enviar un escrito dirigido "tanto a todos los partidos políticos, como al Gobierno y al Rey", obteniendo la respuesta únicamente del Ejecutivo español y de Vox. Según ha detallado la ex profesora, desde la Administración del Estado, "han explicado que están trabajando para hacer frente a la crisis sanitaria y que son momentos muy duros".

La gaditana, residente en León, ha señalado que en la carta recibida, el Gobierno de España "defiende que están tomando medidas extraordinarias y que se están esforzando para asegurar la atención de todos", una respuesta que no ha convencido a Mayte Beltrami.

Tras obtener una contestación en la que el Ejecutivo centra su respuesta mayoritariamente en las víctimas del coronavirus y en la salud de los ciudadanos, Beltrami ha aclarado que a ella le importan mucho todos los afectados, "y entre ellos están los autónomos".

"Al estar la inmensa mayoría de españoles volcados en las necesidades sanitarias y emocionales de todo aquel que lo necesita, he salido en defensa de los autónomos, sin yo serlo", ha destacado insistiendo en que "si los dejamos solos no van a poder salir adelante, lo que han hecho con ellos es lo mismo que han hecho con esta propuesta, darle largas y cambiar de camino".

En la misma línea se encuentra la respuesta que ha recibido por parte de Vox, en la que recuerdan las donaciones realizadas desde la formación a las víctimas del covid-19 y donde afirman que "es momento de permanecer unidos para salir adelante de esta crisis sanitaria, social y económica".