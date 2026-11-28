Archivo - Imagen de la puerta del Gran Teatro Falla de Cádiz una vez retirada la estrella en homenaje al autor de Carnaval Juan Carlos Aragón. A 29 de mayo de 2026 en Cádiz (Andalucía, España). - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

CÁDIZ 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gran Teatro Falla de Cádiz acogerá este sábado, 29 de noviembre, a partir de las 18,00 horas, la cuarta edición del Encuentro Anual de Música Cofrade 'Santa Cecilia', organizado por el Ayuntamiento de Cádiz, a través de la Fundación Municipal de Cultura. La cita, consolidada en el calendario cofrade de la ciudad, contará con cinco formaciones musicales y ha agotado todas las localidades desde hace semanas.

Según ha informado el Consistorio en una nota, el concierto reunirá a la Banda de Música Ciudad de Cádiz, la Agrupación Musical Nuestro Padre Jesús de la Salud, la Agrupación Musical Polillas de Cádiz, la Agrupación Musical Ecce Mater y la Banda de Cornetas y Tambores Nuestra Señora del Rosario Coronada. La presentación del encuentro correrá a cargo de Fernando Pérez Rendón.

El programa incluirá marchas procesionales de distintos compositores, así como varios estrenos. Entre las novedades figuran 'Más que un Sentimiento', de Manuel Otero, que interpretará la Agrupación Musical Polillas de Cádiz; 'Lux Mundi', de Alejandro Ruiz González, y 'Madre del Pan Vivo', de Ignacio José García Pérez, ambas marchas propias de la Agrupación Musical Ecce Mater; y 'Así mueren los hombres', de Alejandro Moreno Rodríguez y Daniel Barranco Ortega, que supondrá su estreno en Cádiz a cargo de la Banda de Cornetas y Tambores Nuestra Señora del Rosario Coronada.

La Banda de Música Ciudad de Cádiz abrirá el encuentro con las composiciones 'Reina de Gerena Coronada', de Manuel Jesús Castro Gomila; 'Lágrimas de Amargura' y 'Cachorro Eterno', ambas de Cristóbal López Gándara, y '¡Reina!', de José Miguel López Rueda.

A continuación, la Agrupación Musical Nuestro Padre Jesús de la Salud interpretará 'Amén', de Héctor Romero Marchena; 'Su Mirada', de Álvaro Pérez Muñoz; 'Legado de tu Pasión', de Francisco David Álvarez Barroso, y 'Salvd', de Vicente Valera Cea.

Por su parte, la Agrupación Musical Polillas de Cádiz ofrecerá 'La Luz del Amor', de Alejandro Moreno; 'La Música Libre', de José María Sánchez Martín; 'Más que un Sentimiento', de Manuel Otero, y 'Acuérdate de Mí', de Cristóbal López Gándara.

Tras el descanso, tomarán el relevo la Agrupación Musical Ecce Mater, con 'La Pasión del Nazareno', de José Manuel Mena Hervás; 'Lux Mundi', de Alejandro Ruiz González; 'De tus Penas, Soleares', de Juan Luis del Valle Pérez, y 'Madre del Pan Vivo', de Ignacio José García Pérez.

El encuentro concluirá con la actuación de la Banda de Cornetas y Tambores Nuestra Señora del Rosario Coronada, que interpretará 'El Milagro', de José Manuel Lechuga González y Agustín Moya López; 'Maestro y Capataz', de Sergio Larrinaga Soler; 'Así mueren los hombres', de Alejandro Moreno Rodríguez y Daniel Barranco Ortega, y 'Aguas', de Manuel Jesús Guerrero Marín.