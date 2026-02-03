Grazalema (Cádiz) afronta "la excepcionalidad" de unas lluvias que han dejado en enero más de 1.200 litros

Imágenes de la carretera de Grazalema afectada por la anterior borrasca, el 29 de enero de 2026 en Grazalema, Cádiz (Andalucía, España). - Nacho Frade - Europa Press

GRAZALEMA (CÁDIZ), 3 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Grazalema, Carlos Javier García Ramírez, ha asegurado que esta localidad de la sierra de Cádiz está preparada para afrontar unas lluvias que son "excepcionales" y que durante el mes de enero, y en tan solo una semana, ha dejado más de 1.200 litros de precipitaciones acumuladas por el paso de las distintas borrascas que se han dejado sentir en la provincia.

En declaraciones a Europa Press, el alcalde (PSOE) ha reconocido que su pueblo "está acostumbrado a grandes cantidades de agua", ya que es habitual que llueva de forma abundante aunque sin que eso suponga un riesgo para la ciudadanía ya que se cuentan con canalizaciones óptimas que evitar episodios como los que se recuerdan de 1964, cuando sí se anegó la plaza principal debido a que cayeron entre enero y febrero "unos 2.300 litros".

Como ha comentado, en los tres últimos días han acumulado ya 100 litros de precipitaciones, que sumado a lo que se espera este miércoles, con la alerta roja ante "peligro extraordinario" por lluvias que hay decretado por la Agencia Estatal de Meteorología, puede provocar que en una semana haya caído "todo lo que cae en un año hidrológico".

De hecho, en el mes de enero cayeron 1.293 litros, que supone prácticamente la mitad del anterior año hidrológico, que se contabilizó de octubre del 2024 a septiembre de 2025 y que sumó 2.124 litros. Así, con todo, según la web de embalses.net consultada por Europa Press, entre octubre de 2025 y febrero de 2026 ya se ha registrado en Grazalema 2.238 litros de precipitaciones acumuladas.

"En una semana de enero y tres días de febrero ha caído lo que cae en todo un año. Eso es peligroso, está claro, pero porque la tierra no soporta ya más agua", ha afirmado, poniendo de ejemplo imágenes que se han podido ver en la sierra, con caños "reventando" o brotando agua de la "sima de la olla", que es "una especie de sumidero por el que cae el agua" y que ahora está expulsando agua porque "no cabe más". Ese, ha dicho, "es el principal síntoma para la preocupación".

Ante la alerta roja del miércoles, el alcalde ha pedido evitar desplazamientos "innecesarios" por que "el peligro sin lugar a dudas está en las carreteras".

A este respecto, ha advertido que la tierra "no soporta más agua", y que las carreteras de la sierra, que "en situaciones normales están desgastadas", se encuentran desde la semana pasada con "un deterioro enorme por el episodio anterior". Así, ha recordado la situación que vive la pedanía de Benamahoma, que tras desprenderse un talud en la vía que la une con El Bosque y el cierre de su conexión con Grazalema también por desprendimientos, está "prácticamente incomunicada".

Es por eso que ante esta nueva alerta, Carlos Javier García ha temido que los vecinos de esta pequeña población "pueda quedar totalmente aislada en estas próximas horas, dependiendo de cómo se comporte el talud" que sufrió el desprendimiento. Así, ha apuntado a que si en esa zona, donde es "habitual los desprendimientos", se hubiera contado con "una malla" en la carretera, "se podría haber evitado que el pueblo --Benamahoma-- esté prácticamente incomunicado". "¿No se pudo tomar esa medida de precaución de manera previa?", se ha preguntado.

Aunque el alcalde ha asegurado estar centrado ahora en resolver la emergencia actual por lluvias, sí ha avanzado que habrá que plantear a nivel político una serie de medidas para resolver la situación de las carreteras de la sierra de Cádiz e invertir en ellas porque "son esenciales para la vida en el entorno rural" y de los vecinos que se desplazan cada día por ellas para trabajar, así como para los turistas que aprovechan los fines de semana para visitar los pueblos de esta comarca gaditana.

"Si queremos seguir manteniendo la vida en los pueblos, hacer que la gente entienda que vivir en ellos es algo positivo y que nuestros pueblos no se vacíen, harán falta medidas", ha aseverado.

Es por eso que ha apostado por acciones preventivas en estas vías de la sierra gaditana, empezando una vez pasen estas lluvias y puedan "corregirse" todos los daños y desperfectos que los temporales han ocasionado en los últimos días y que puede ser "peor" con este inminente episodio de lluvias.

En el municipio se han establecido servicios mínimos esenciales y se ha pedido que no se salga a la calle en la medida de lo posible, ya que, aunque el municipio no vaya a sufrir riesgo de inundación, las cantidades de lluvia que se esperan son "excepcionales".

El alcalde ha recordado que toda esta agua que cae en su zona repercute luego en zonas más bajas como Jerez de la Frontera, donde el río Guadalete está ya de por sí desbordado tras las últimas lluvias, a nivel naranja con 5,98 metros y un caudal medio de 828,90 metros cúbicos por segundo.