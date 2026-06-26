Grazalema (Cádiz) amplía la apertura de bares hasta las cuatro de la madrugada para seguir el partido de la Selección

Archivo - Personas consumiendo en bares de la localidad gaditana de Grazalema. ARCHIVO - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

GRAZALEMA (CÁDIZ), 26 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Grazalema ha autorizado, a través de un bando de Alcaldía, que los bares y establecimientos de este pueblo de la Sierra de Cádiz podrán estar abiertos hasta las cuatro de la madrugada de este sábado 27 de junio para que la población pueda seguir el partido de la Selección Española de Fútbol contra Uruguay en la Copa del Mundo.

El bando, publicado en las redes sociales del Ayuntamiento y recogido por Europa Press, está firmado por el alcalde, Carlos Javier García, y expone que esta ampliación es una medida de carácter "excepcional y ocasional" motivada por el tercer partido de España en esta competición internacional.

Se trata de "permitir disfrutar bajo el amparo legal necesario del partido que la selección española disputará frente a Uruguay en la fase de grupos del Mundial en marcha", ha señalado el Ayuntamiento en su publicación en redes.

La Selección juega esta madrugada, a las 02,00 horas, su último partido de la fase de grupos, donde depende de sí mismo para acabar como primera y evitar a Argentina en los dieciseisavos de final.