La Guardia Civil investiga el hallazgo de un cadáver en El Palmar de Vejer de la Frontera (Cádiz)

Archivo - Imagen de archivo de un agente de la Guardia Civil junto a un vehículo oficial. - GUARDIA CIVIL/ARCHIVO

VEJER DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 12 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil investiga la aparición de un cadáver hallado en el entorno del núcleo rural costero de El Palmar, perteneciente al municipio de Vejer de la Frontera (Cádiz).

Según han detallado fuentes de la Benemérita a Europa Press, el cuerpo fue localizado el pasado viernes, sin que hayan trascendido por el momento más detalles sobre la identidad de la persona fallecida ni sobre las circunstancias de los hechos.

Las diligencias han quedado a cargo de la Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Cádiz, que trata de esclarecer lo ocurrido a la espera de los resultados de la autopsia.