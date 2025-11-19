Hallan 865 kilos de hachís en un vehículo que fue parado por una infracción de tráfico en Los Barrios (Cádiz)

Fardos de hachís hallados en una furgoneta en Los Barrios, que huyó de la Guardia Civil cuando iba a serle notificada una infracción de tráfico - GUARDIA CIVIL

LOS BARRIOS (CÁDIZ), 19 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil del Subsector de Tráfico de Cádiz y del Puesto Principal de Los Barrios han detenido a una persona como presunta autora de un delito contra la salud pública, después de que se hallasen 865 kilos de hachís en el vehículo que conducía y que había sido interceptado para notificar una infracción de tráfico.

Los hechos ocurrieron en la carretera A-381, cuando dos motoristas de la Guardia Civil de Tráfico interceptaron una furgoneta para notificarle una infracción en esta misma vía, ha indicado el Instituto Armado en una nota.

Durante la identificación, el conductor emprendió la huida conduciendo a gran velocidad y realizando maniobras temerarias que generaron un grave peligro para la seguridad del resto de usuarios de la vía.

La coordinación de los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil con las patrullas de seguridad ciudadana de Los Barrios permitió que el vehículo pudiera ser interceptado unos kilómetros más adelante sin lamentar ningún accidente.

Tras interceptar el vehículo, los agentes comprobaron que transportaba en su interior una gran cantidad de fardos de hachís. En dependencias oficiales los bultos arrojaron un peso de 865 kilos.

El conductor, que opuso resistencia a los agentes, fue detenido como presunto autor de un delito contra la salud pública y de conducción temeraria. Más tarde fue puesto, junto con las diligencias instruidas y los efectos intervenidos, a disposición de la autoridad judicial, que decretó su ingreso en prisión.