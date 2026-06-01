Hallan más de 800.000 euros en bolsas de deporte en un vehículo durante un control en la A-381 en Medina (Cádiz)

Fajos de dinero hallados en bolsas de deporte en un vehículo durante un control de la Guardia Civil en la A-384 - GUARDIA CIVIL DE CÁDIZ

CÁDIZ 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Cádiz ha intervenido en un todo-terreno Q7 más de 800.000 euros en fajos de billetes de distinto valor dentro de dos bolsas de deporte, sin documento alguno que justificara transportar tal cantidad de dinero, que fue localizado durante un control de vehículos en la autovía A-381 a su paso por Medina Sidonia.

Aunque no se ha detenido al conductor, la Guardia Civil ha señalado en una nota que se ha procedido a la incautación del dinero y a la confección de un acta de infracción a la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales al no aportarse la documentación que acreditase su procedencia.

Como se ha apuntado, el límite máximo para transportar dinero en metálico para un ciudadano español por el territorio nacional es de 100.000 euros, de tal forma que para cantidades superiores se debe comunicar a Hacienda mediante el formulario S1. Si se tratara de un ciudadano extranjero, ese límite estaría en los 10.000 euros.

El servicio tuvo lugar durante un dispositivo de verificación de personas y vehículos el pasado 28 de mayo por la noche en la A-381 en Medina, donde los agentes procedieron a identificar un vehículo con un solo ocupante.

Al percatarse de la presencia policial, el conductor dio muestras de nerviosismo, por lo que los agentes procedieron a la inspección del vehículo, observando que en el asiento trasero había dos bolsas de deporte. En su interior se hallaron numerosos fajos de billetes de distinto valor, sobre los que el conductor no pudo acreditar su procedencia y su legítima pertenencia.

Debido a esto, se incautó el dinero y se confección la sanción administrativa en base a la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales.