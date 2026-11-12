Herido un motorista tras quedar atrapado debajo de una furgoneta al chocar con una bici en Puerto Real (Cádiz)

Efectivos de bomberos y 061 rescatando a un motorista atrapado bajo una furgoneta en Puerto Real. - CONSORCIO DE BOMBEROS DE CÁDIZ

PUERTO REAL (CÁDIZ), 12 (EUROPA PRESS))

Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos han rescatado en la mañana de este jueves a un motorista que tras chocar con una bicicleta fue arrollado por una furgoneta, quedando atrapado debajo, herido y sin poder salir.

Según ha indicado el Consorcio de Bomberos, el siniestro se produjo sobre las 11,20 horas de este jueves en la Calle Ribera del Muelle de Puerto Real, cuando una colisión entre una moto y una bicleta hizo que el conductor de la moto cayera a la calzada y fuera arrollado por una furgoneta, quedando atrapado abajo a la altura de la rueda delantera.

Fue necesaria la ayuda de efectivos del Consorcio de Bomberos para poder rescatarlo, teniendo que calzar el vehículo para posteriormente poderlo sacar y ponerlo a disposición de los servicios sanitarios para que fuera atendido y trasladado en ambulancia al hospital de Puerto Real.