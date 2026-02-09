Horeca estima una ocupación media del 75,33% en la provincia de Cádiz los fines de semana de Carnaval, inferior a 2025

Archivo - Un coro del carnaval de Cádiz cantando en la calle. - Nacho Frade - Europa Press - Archivo

CÁDIZ 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La federación de hostelería de Cádiz (Horeca) ha anunciado una previsión de ocupación media coincidiendo con los dos fines de semana de Carnaval del 75,33%, lo que suponen cuatro puntos menos de la ocupación que se alcanzó el pasado año 2025 coincidiendo con esta fiesta, que registró un 79,95%.

Según los datos de Horeca, recogidos por Europa Press, la previsión el primer viernes de Carnaval, 13 de febrero, es del 72,20%, siendo la ocupación real el mismo día del pasado año del 80,48%. Se da la circunstancia que Cádiz capital no es la localidad con mayor previsión de ocupación, con un 65,5%, sino San Fernando con el 83%.

En cuanto al sábado de Carnaval, la previsión de Horeca es del 84,11%, por el 92,26% que se alcanzó de ocupación real el pasado año, siendo Jerez el municipio con mayor previsión de ocupación con el 91,46%, muy por encima de Cádiz capital con el 79,53%.

Ya en el segundo fin de semana de Carnaval, para el viernes 20 de febrero la previsión alcanza el 68,73%, igualando a la ocupación real que se alcanzó en este día el pasado año, mientras que para el segundo sábado de Carnaval, día 21, la previsión está en un 76,29%, tan solo dos puntos menos que en 2025.