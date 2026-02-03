Incautan en Tarifa (Cádiz) 55 kilos de cocaína ocultos en el doble fondo de un turismo, cuyo conductor se dio a la fuga

Paquetes de droga incautada de un vehículo abandonado por su conductor en Tarifa (Cádiz) - GUARDIA CIVIL DE ALGECIRAS

TARIFA (CÁDIZ), 3 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil del Puesto Principal de Tarifa, pertenecientes a la Comandancia de Algeciras (Cádiz), se ha incautado de un total de 55 kilogramos de cocaína que estaban ocultos en un doble fondo hidráulico de un vehículo tipo turismo, cuyo conductor huyó a la carrera del lugar.

La intervención se produjo durante un control en Tarifa, en el que los agentes dieron el alto a un vehículo marca Renault Scénic, con matrícula francesa, como ha informado el Instituto Armado en una nota. Su conductor realizó diversas maniobras evasivas que despertaron las sospechas de los agentes.

El individuo hizo caso omiso a las indicaciones policiales y abandonó el vehículo en una cuneta para emprender, acto seguido, una huida a pie.

Tras la inspección inicial del vehículo, los agentes detectaron la existencia de un doble fondo de accionamiento hidráulico, motivo por el cual fue trasladado a dependencias oficiales para un registro más exhaustivo. En el mismo, se localizaron 55 paquetes de cocaína, con un peso total aproximado de 55 kilogramos.

Por estos hechos se instruyeron las correspondientes diligencias, que junto con la droga intervenida han sido puestas a disposición de la autoridad judicial.

La actuación se enmarca dentro de un plan de prevención y lucha contra el tráfico de drogas, en el que los agentes establecen dispositivos operativos en la localidad de Tarifa con el objetivo de detectar vehículos relacionados con esta actividad delictiva.