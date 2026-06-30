Infoca moviliza cuatro medios aéreos por un incendio declarado en el paraje Paternilla en Barbate (Cádiz)

Humo procendente del incendio declarado en el paraje Paternilla en Barbate (Cádiz) - PLAN INFOCA

BARBATE (CÁDIZ), 30 (EUROPA PRESS)

El Plan Infoca ha declarado a las 15,38 horas de este martes un incendio forestal en el paraje Paternilla, en el término municipal de Barbate (Cádiz), en el que se encuentran trabajando en estos momentos hasta cuatro medios aéreos.

Según ha informado el dispositivo andaluz de extinción a través de la red social X, recogido por Europa Press, el operativo movilizado en este fuego está compuesto por dos helicópteros semipesados y dos aviones anfibios ligeros.

Además, como medios terrestres se han desplazado a cuatro grupos de bomberos forestales, dos técnicos de operaciones y un agente medioambiental.

En los primeros instantes los medios aéreos se habían centrado en los dos helicópteros semipesados, ampliándose a los otros dos recursos citados para tratar de atajar por aire este incendio.

El paraje Paternilla se ubica entre los municipios de Barbate y Vejer de la Frontera, en el Parque Natural de la Breña y Marismas del Barbate.