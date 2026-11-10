Ingresa en prisión un acusado por su presunta implicación en más de 20 robos y hurtos en Rota (Cádiz)

Un detenido esposado y escoltado con un agente de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL

ROTA (CÁDIZ), 10 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Rota (Cádiz) a un hombre como presunto autor de más de 20 hechos delictivos, entre ellos hurtos y robos con fuerza cometidos en establecimientos comerciales y viviendas de la localidad. Una vez puesto a disposición de la autoridad judicial, decretó su ingreso en prisión provisional.

Según ha explicado la Policía Nacional en una nota, la reiteración de estos hechos había generado una "notable preocupación" entre vecinos y comerciantes, debido a la continuidad de los robos y a que se estaban produciendo en distintos puntos del municipio.

Por su parte, la investigación desarrollada por agentes de Policía Judicial de la Comisaría de Rota, permitió relacionar varios de los delitos que inicialmente se investigaban de manera independiente. En este sentido, ha señalado que en una de las primeras actuaciones agentes del Grupo Local de Seguridad Ciudadana sorprendieron al ahora detenido en el interior de una vivienda cuando presuntamente estaba cometiendo un robo.

Finalmente, la última detención se produjo después de que los agentes localizaran al investigado, sobre quien pesaba una orden policial de búsqueda y detención. Una vez puesto a disposición de la autoridad judicial, se decretó su ingreso en prisión provisional.