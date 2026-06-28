Intervenida una embarcación recreativa y quince fardos de hachís en las costas de Barbate (Cádiz)

Archivo - Una lancha de la Guardia Civil lleva a 13 migrantes a bordo, a 9 de agosto de 2021, en Calamocarro, Ceuta, (España). - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

CÁDIZ 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Cádiz, en el marco de un dispositivo policial contra el petaqueo y el abastecimiento logístico de organizaciones dedicadas al narcotráfico, ha intervenido una embarcación recreativa y un total de quince fardos de hachís en las costas de Barbate y Zahara de los Atunes.

Según ha informado el instituto armado en una nota, los hechos tuvieron lugar durante la noche de ayer en la playa de Retín, donde patrullas de seguridad ciudadana de Barbate y la colaboración de Policía Local de esa localidad, localizaron inicialmente doce fardos de hachís, con un peso aproximado de cinco kilos cada uno, junto a una embarcación varada en la orilla.

Durante el intervalo de tiempo en el que los agentes llegan al lugar, varios Quads se acercan a la embarcacion para llevarse los fardos pero al ser sorprendidos abandonan parte de la carga en la embarcacion y huyen del lugar.

Posteriormente, durante la mañana de este domingo, y tras varios avisos ciudadanos, se localizaron otros tres fardos más en distintos puntos de la playa de Zahara de los Atunes.