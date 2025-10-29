Intervenidas 20 toneladas de hachís ocultas entre pimientos en camiones frigoríficos procedentes de Marruecos

CÁDIZ, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional, en tres días y gracias a la colaboración internacional con las autoridades policiales y judiciales de Marruecos, han desarticulado dos organizaciones criminales que pretendían introducir grandes cantidades de hachís en Europa a través de camiones frigoríficos que llegaban al puerto de Algeciras desde el país marroquí. Han sido detenidas 20 personas y se han intervenido hasta 20 toneladas de hachís ocultas entre pimientos.

El estupefaciente estaba oculto en dobles fondos de la parte trasera de los camiones tras cajas de pimientos verdes para pasar desapercibido en cualquier control policial o aduanero y los camiones fueron interceptados en Cádiz y en Granada donde se disponían a extraer la droga para su distribución, según ha explicado la Policía en un comunicado.

La investigación, dirigida por la Fiscalía Especial Antidroga de Algeciras, se inició contando con la colaboración internacional del Fiscal General de la Corte de Apelación de Tánger y de la Dirección General de Seguridad Nacional de Marruecos (DGSN) al detectar la posible existencia de organizaciones criminales que pretendían introducir grandes partidas de hachís en nuestro país con destino Europa. Al parecer utilizaban camiones con remolques frigoríficos en los que ocultaban el estupefaciente en dobles fondos tras cajas de hortalizas para poder pasar desapercibido ante cualquier control policial o aduanero.

Avanzadas las primeras pesquisas, detectaron uno de los vehículos tras su llegada al puerto de Algeciras, estableciendo rápidamente un dispositivo policial que culminó el día 21 de octubre al interceptarlo cuando se disponían a descargar la droga en una finca de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).

La Policía ha agregado que durante todo el recorrido otros integrantes de la organización realizaron labores de contravigilancia a bordo de otros turismos para alertar de cualquier presencia policial y así asegurar el transporte.

Posteriormente, los agentes comprobaron que en el interior del remolque había numerosas cajas de pimientos verdes ocultando un doble fondo donde se encontraban los fardos de arpillera con 12.000 kilos de hachís. Por ello, fueron detenidas 15 personas que, tras pasar a disposición judicial, ingresaron en prisión como presuntos responsables de los delitos de tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal.

Tan solo tres días después detectaron otro transporte que embarcó también en Tánger con destino al Puerto de Algeciras y que llegó a una nave industrial de una localidad del norte de Granada tras haber realizado el trayecto con numerosas medidas de seguridad para asegurar el estupefaciente utilizando vehículos lanzadera que alertaban en caso de detectar cualquier presencia policial.

Los investigadores descubrieron que, tras varias filas de cajas de pimientos verdes había una estructura cerrada con paneles de madera a modo de caleta, donde se ocultaban aproximadamente unos 8.000 kilos de hachís. Finalmente fueron detenidas cinco personas a las que se les imputaron los delitos de tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal. Después de pasar a disposición de la autoridad judicial se decretó su inmediato ingreso en prisión.

ENVOLTORIOS ATRACTIVOS A JÓVENES

En ambos operativos los agentes han intervenido nueve vehículos entre camiones, remolques, furgonetas y turismos, una pistola automática y más de 7.000 euros. Además, los agentes comprobaron que parte de la mercancía estaba ya preparada para su venta y distribución en pequeños paquetes con envoltorios de colores llamativos, parecidos a los de chocolatinas, con el objetivo de atraer a un público joven.

La Policía ha explicado que estas operaciones contra el narcotráfico se suman a otras llevadas a cabo con éxito anteriormente en colaboración con las autoridades marroquíes y que "dan testimonio de la excelencia de las relaciones de cooperación en materia de seguridad entre ambos países, basada en la solidaridad, la confianza mutua y la firme voluntad de erradicar estas organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas".