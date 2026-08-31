Intervenidos más de 18.000 litros de gasolina para el petaqueo a narcolanchas en Los Caños y El Palmar (Cádiz)

Petacas de gasolina incautadas por la Guardia Civil de Cádiz - GUARDIA CIVIL DE CÁDIZ

CÁDIZ 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Cádiz ha intervenido más de 18.875 litros de gasolina destinada a la logística del narcotráfico, conocido como petaqueo, durante el desarrollo de un dispositivo policial desarrollado por la zona de Los Caños de Meca y El Palmar de Vejer de la Frontera.

En concreto, en los diferentes dispositivos se intervinieron 795 petacas cargadas de gasolina, se aprehendieron tres embarcaciones y cuatro furgonetas, dos de ellas se encontraban sustraídas previamente y las otras dos eran de alquiler, como ha detallado el Instituto Armado en un comunicado.

Los hechos ocurrieron durante la pasada semana en el desarrollo de distintos dispositivos policiales desarrollado por las costas de Barbate y Conil, en las zonas de Los Caños y el Palmar, interviniendo numerosos agentes de la Guardia Civil ante diferentes puntos donde podrían llevarse a cabo avituallamientos de combustible para favorecer el narcotráfico por la zona.

Estos operativos permitieron a los agentes detectar hasta cuatro furgonetas en distintas ubicaciones que transportaban numerosas petacas de gasolina en su interior, además de tres embarcaciones neumáticas con motor, de las utilizadas para este tipo de hechos delictivos y dispuestas para ser utilizadas de manera inminente.

Por estos hechos, se procedió a la aprehensión de 795 petacas con arrojaron un peso total de 18.875 litros de gasolina para el avituallamiento del narcotráfico.

Del mismo modo se intervinieron las cuatro furgonetas y las embarcaciones neumáticas que portaban en su interior, continuando gestiones para el total esclarecimiento de los hechos.