Intervienen 90 petacas de gasolina y detienen a tres personas en un operativo en Rota (Cádiz)

Vehículos de la Policía Local de Rota (Cádiz). ARCHIVO. - POLICÍA LOCAL DE ROTA

ROTA (CÁDIZ), 13 (EUROPA PRESS)

Una intervención conjunta de la Policía Local de Rota y la Guardia Civil de Cádiz se ha saldado con tres personas detenidas y la incautación de 90 petacas de gasolina que iban a ser destinadas, presumiblemente, al abastecimiento a narcolanchas.

El operativo se ha desarrollado en la madrugada del 12 de agosto en la zona de entre Los Corrales y Punta Candor, en el término municipal de Rota, según ha informado la Policía Local en un comunicado en redes.

Durante la intervención se ha localizado una embarcación y se han recuperado 90 petacas de combustible, de las cuales, algunas de ellas se han encontrado en el mar.

La actuación continúa con la instrucción del correspondiente atestado en dependencias de la Guardia Civil.

La Policía Local ha pedido a la ciudadanía que en caso de hallar garrafas de este tipo en el agua o en la orilla, no se acerquen a ella ni las manipulen, y que se dé aviso al 112.

La incautación en Rota se produce días después de que en el municipio vecino de Sanlúcar de Barrameda agentes de la Policía Nacional intervinieran 2.250 litros de combustible en 75 petacas que supuestamente estaban destinados también al abastecimiento de narcolanchas y que estaban siendo transportados en una furgoneta.

En esta ocasión, no se produjeron detenciones ya que los ocupantes de una furgoneta a la que dieron sin éxito el alto huyeron a pie por caminos rurales.