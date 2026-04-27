Intervienen más de 2.200 plantas de marihuana en un cultivo en el sótano de una nave industrial de Trebujena (Cádiz)

Plantas de marihuana halladas en el sótano de una nave industrial en Trebujena (Cádiz) - POLICÍA NACIONAL DE CÁDIZ

TREBUJENA (CÁDIZ), 27 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional de Cádiz ha localizado en la localidad de Trebujena más de 2.200 plantas de marihuana en el sótano de una nave industrial, donde había un cultivo indoor de esta sustancia estupefaciente, deteniendo además a una persona como presunta responsable del mismo.

En una nota, la Policía Nacional ha señalado que la nave estaba "perfectamente acondicionada" para albergar la sala de cultivo en el sótano, en la que se hallaron un total de 2.249 plantas, al cual se accedía mediante un montacargas industrial.

La infraestructura eléctrica contaba con cuatro motores industriales y 23 split de aire acondicionado, así como con múltiple instrumental destinado al cultivo.

En el operativo se logró detener al presunto responsable del cultivo por un delito contra la salud pública y defraudación de fluido eléctrico, del cual se decretó su ingreso en prisión provisional.